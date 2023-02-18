NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 置業家居 2023/02/18 分享： 分享： 【同場加映】除了KOKO ROSSO開價外，由新地發展的屯門NOVO LAND第2B期已於周四（16日）上載樓書，並定於下周初開價，最快可於本月底開售。新地副董事總經理雷霆表示，首批定價將參考項目第1 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 今日 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 今日 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 今日 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 直擊KOKO ROSSO示範單位 今日 直擊KOKO ROSSO示範單位 KOKO ROSSO全面睇 今日 KOKO ROSSO全面睇 你可能感興趣 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 今日 01:00 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 今日 01:00 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 今日 01:00 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 最新專欄文章 更多 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 今日 2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 直擊NOVO LAND 2B期示範單位 今日 直擊NOVO LAND 2B期示範單位 KOKO ROSSO全面睇 今日 KOKO ROSSO全面睇 直擊KOKO ROSSO示範單位 今日 直擊KOKO ROSSO示範單位 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 今日 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 二手市場 一手市場