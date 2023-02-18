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NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售

置業家居 2023/02/18

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【同場加映】除了KOKO ROSSO開價外，由新地發展的屯門NOVO LAND第2B期已於周四（16日）上載樓書，並定於下周初開價，最快可於本月底開售。新地副董事總經理雷霆表示，首批定價將參考項目第1

...

欄名 : 封面故事

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