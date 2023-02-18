直擊NOVO LAND 2B期示範單位

發展商於周四（16日）開放兩個示範單位，當中連裝修示位以Arreso第1A座18樓A1室為藍本搭建，實用面積671平方呎，設3房套及開放式廚房。全屋以磚紅色及奶白色作主調，營造充滿活力的北歐式幸福感覺

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