2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】

中港經已全面通關，加上美國息口有機會於年內見頂，為樓市帶來提振作用，發展商紛加快推盤，會德豐地產發展的東九龍KOKO ROSSO，於周四（16日）開價，搶閘成今年頭炮新盤，首張價單涉88伙，折實價由$

...