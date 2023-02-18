2023年頭炮新盤 東九龍 KOKO ROSSO折實$554.5萬起【低開試水溫】 置業家居 2023/02/18 分享： 分享： 中港經已全面通關，加上美國息口有機會於年內見頂，為樓市帶來提振作用，發展商紛加快推盤，會德豐地產發展的東九龍KOKO ROSSO，於周四（16日）開價，搶閘成今年頭炮新盤，首張價單涉88伙，折實價由$ ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 今日 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 今日 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 直擊KOKO ROSSO示範單位 今日 直擊KOKO ROSSO示範單位 KOKO ROSSO全面睇 今日 KOKO ROSSO全面睇 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 今日 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 你可能感興趣 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 今日 01:00 以穩行先 銷情佳或可帶動樓市 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 今日 01:00 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 直擊KOKO ROSSO示範單位 今日 01:00 直擊KOKO ROSSO示範單位 最新專欄文章 更多 直擊NOVO LAND 2B期示範單位 今日 直擊NOVO LAND 2B期示範單位 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 今日 NOVO LAND 2B期 首批定價參考第1期 最快月底開售 KOKO ROSSO全面睇 今日 KOKO ROSSO全面睇 直擊KOKO ROSSO示範單位 今日 直擊KOKO ROSSO示範單位 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 今日 2房佔近八成 設開放式廚房或梗廚選擇 一手市場