樓市回穩 銀行積極推優惠吸按揭客戶

中港兩地全面恢復通關，經濟進一步復甦，近期拆息回落至2厘半以下水平，銀行亦暫時未上調最優惠利率，多個因素對樓市有正面支持作用。

樓市價量齊升，按揭宗數亦漸趨回穩，根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處資料顯示，今年1月份現樓及樓花按揭宗數共錄得6,133宗，連升2個月。而各銀行為爭取今年上半年的按揭業務，開始推出各項按揭優惠吸引客戶。

根據按揭業績調整計劃

近日有報道指有中小型銀行推出限時按揭優惠吸客，當中P按計劃實際息率低至3.225厘，相比起其他銀行的P按及H按計劃封頂位普遍為3.375厘至3.625厘較低。

以$500萬貸款額，年期為30年為例，若以該中小型銀行P按計劃實際息率為3.225厘計算，每月供款為$21,692，壓力測試要求為$45,888，對比現時一般H按計劃封頂息率最低為3.375厘，每月供款為$22,105，壓力測試要求為$46,664，該中小型銀行的P按計劃每月供款可減少$413（1.9%），壓力測試要求可減少$776（1.7%）。

過往銀行的H按計劃鎖息上限一般與P按計劃的實際息率保持一致，但現時銀行會根據息口走勢及其按揭業績而有所調整，部分銀行的P按計劃實際按息比H按計劃的封頂位為低，因此吸引到部分新造按揭客戶選用以慳取更多利息開支。金管局住宅按揭統計調查結果，亦顯示去年12月份H按選用比例報67.5%，連跌6個月，P按的使用比例則報26%，創近4年（47個月）新高。

較高現金回贈吸內地專才

除了提供較低按息計劃，該中小型銀行亦提供較高現金回贈給來港工作及定居的內地專才。事實上，市場上一般新造按揭客戶的貸款額愈多、選用按揭保險計劃或綠色按揭計劃，指定銀行亦可提供更多優惠及現金回贈。各銀行對自身的按揭業務取態不一，市面上的按揭產品及相關優惠五花八門，置業人士宜貨比三家，並留意息口走勢及市場環境變化，揀選最合適的按揭產品。

▲ 為求爭取按揭業務，一些中小型很行提供較低按息計劃及較高現金回贈，給來港工作及定居的內地專才。