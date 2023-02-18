  • 19°C
香港時間 : 2023218日 (週六) 01:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

倫敦Goldstone Apartments近火車站交通便 租金回報高達12%

置業家居 2023/02/18

分享：

分享：

位處英國倫敦南部的白禮頓（Brighton）為英國的文化中心之一，加上經濟發展日漸蓬勃，兼享完善配套，吸引不少年輕人及藝術家進駐。坐落該市的新盤項目Goldstone Apartments，現正於本港

...

欄名 : 海外置業

最新專欄文章 更多

倫敦London Square Croydon 1房$346.4萬起 戶戶連「Winter Garden」引光入室
2023/02/11
倫敦London Square Croydon 1房$346.4萬起 戶戶連「Winter Garden」引光入室
倫敦London Square Watford區內名校林立 2房劃一連車位售
2023/02/04
倫敦London Square Watford區內名校林立 2房劃一連車位售
墨爾本Aspire已屆現樓 配套完善 1房入場費$277萬起
2023/01/28
墨爾本Aspire已屆現樓 配套完善 1房入場費$277萬起
倫敦One Clapham Junction提供開放式至3房 入場費$454.8萬起
2023/01/14
倫敦One Clapham Junction提供開放式至3房 入場費$454.8萬起
新加坡Bijou已屆現樓 鄰近商業區 吸優質租客
2023/01/07
新加坡Bijou已屆現樓 鄰近商業區 吸優質租客
英國 倫敦 海外物業 英鎊

上一篇文章

樓市回穩 銀行積極推優惠吸按揭客戶

下一篇文章

東芝家電新品巡禮 王牌蒸焗爐、洗衣機大升級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？