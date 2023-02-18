倫敦Goldstone Apartments近火車站交通便 租金回報高達12% 置業家居 2023/02/18 分享： 分享： 位處英國倫敦南部的白禮頓（Brighton）為英國的文化中心之一，加上經濟發展日漸蓬勃，兼享完善配套，吸引不少年輕人及藝術家進駐。坐落該市的新盤項目Goldstone Apartments，現正於本港 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦London Square Croydon 1房$346.4萬起 戶戶連「Winter Garden」引光入室 2023/02/11 倫敦London Square Croydon 1房$346.4萬起 戶戶連「Winter Garden」引光入室 倫敦London Square Watford區內名校林立 2房劃一連車位售 2023/02/04 倫敦London Square Watford區內名校林立 2房劃一連車位售 墨爾本Aspire已屆現樓 配套完善 1房入場費$277萬起 2023/01/28 墨爾本Aspire已屆現樓 配套完善 1房入場費$277萬起 倫敦One Clapham Junction提供開放式至3房 入場費$454.8萬起 2023/01/14 倫敦One Clapham Junction提供開放式至3房 入場費$454.8萬起 新加坡Bijou已屆現樓 鄰近商業區 吸優質租客 2023/01/07 新加坡Bijou已屆現樓 鄰近商業區 吸優質租客 英國 倫敦 海外物業 英鎊