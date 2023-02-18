2. 超薄身前置式變頻洗衣機 深度清潔全家衣物

T11系列洗衣機為市面上其中一款最纖薄的洗衣機，容量分別有7及7.5公斤，深度連機門僅44厘米，能輕鬆穿過任何門框，置入廚房櫥櫃都無難度，適合香港狹窄家居。它採用日本UFB超微納米泡泡技術，泡泡尺寸比

...