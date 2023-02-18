3. RO座枱式飲水機 設3秒加熱技術

飲水機設有3秒加熱技術，無需等候便能享用熱飲。並預設6段出水溫度，包括常溫、適合冲奶的46-50℃、溫水53-57℃、適合冲蜂蜜水的58-62℃、冲綠茶的80-85℃，以及沸水93-99℃，方便用家沖

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