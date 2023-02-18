Philips全新智選IH電飯煲 5種口感啖啖滿足

【同場加映】白飯每日都會食到，一個優質的電飯煲固然重要啦！Philips推出的全新口感智選IH電飯煲，榮獲2022年iF產品設計獎。它擁有3D立體IH電磁感應加熱技術，配有5種不同的口味設定，讓大家能

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