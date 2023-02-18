東芝家電新品巡禮 王牌蒸焗爐、洗衣機大升級 置業家居 2023/02/18 分享： 分享： 日本人氣品牌Toshiba（東芝）以「為人類創造美好生活」為理念，上年度剛好踏入60周年，今年亦為香港人「度身訂造」陸續推出新的產品。香港人普遍生活繁忙，加上居住空間有限，以下多款新產品各有特色，外形 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 家居頭條 相關文章 2. 超薄身前置式變頻洗衣機 深度清潔全家衣物 今日 2. 超薄身前置式變頻洗衣機 深度清潔全家衣物 3. RO座枱式飲水機 設3秒加熱技術 今日 3. RO座枱式飲水機 設3秒加熱技術 Philips全新智選IH電飯煲 5種口感啖啖滿足 今日 Philips全新智選IH電飯煲 5種口感啖啖滿足 你可能感興趣 2. 超薄身前置式變頻洗衣機 深度清潔全家衣物 今日 01:00 2. 超薄身前置式變頻洗衣機 深度清潔全家衣物 3. RO座枱式飲水機 設3秒加熱技術 今日 01:00 3. RO座枱式飲水機 設3秒加熱技術 Philips全新智選IH電飯煲 5種口感啖啖滿足 今日 01:00 Philips全新智選IH電飯煲 5種口感啖啖滿足 最新專欄文章 更多 Philips全新智選IH電飯煲 5種口感啖啖滿足 今日 Philips全新智選IH電飯煲 5種口感啖啖滿足 3. RO座枱式飲水機 設3秒加熱技術 今日 3. RO座枱式飲水機 設3秒加熱技術 2. 超薄身前置式變頻洗衣機 深度清潔全家衣物 今日 2. 超薄身前置式變頻洗衣機 深度清潔全家衣物 Maison&Objet 2023春季展覽 「Take Care」主題 互相照顧‧關愛地球 2023/02/11 Maison&Objet 2023春季展覽 「Take Care」主題 互相照顧‧關愛地球 【焦點三】Pulpo傢俬系列 工藝傳承新思維 2023/02/11 【焦點三】Pulpo傢俬系列 工藝傳承新思維 消費資訊 家電 Philips