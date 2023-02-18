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東芝家電新品巡禮 王牌蒸焗爐、洗衣機大升級

置業家居 2023/02/18

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日本人氣品牌Toshiba（東芝）以「為人類創造美好生活」為理念，上年度剛好踏入60周年，今年亦為香港人「度身訂造」陸續推出新的產品。香港人普遍生活繁忙，加上居住空間有限，以下多款新產品各有特色，外形

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欄名 : 家居頭條

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