東芝家電新品巡禮 王牌蒸焗爐、洗衣機大升級

日本人氣品牌Toshiba（東芝）以「為人類創造美好生活」為理念，上年度剛好踏入60周年，今年亦為香港人「度身訂造」陸續推出新的產品。香港人普遍生活繁忙，加上居住空間有限，以下多款新產品各有特色，外形

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