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港麗酒店推全新印度風情自助午餐 炮製正宗咖喱美食

副刊版 2023/02/20

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港麗酒店樂聚廊由即日起逢周二至周五推出「印度風情自助午餐」（$368，另加一），由擁有超過30年入廚經驗的印籍主廚Raiwat Raju Singh設計菜式，以正宗的烹調手法炮製一系列咖喱菜式，讓食客

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欄名 : 新鮮熱辣

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