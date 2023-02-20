港麗酒店推全新印度風情自助午餐 炮製正宗咖喱美食 副刊版 2023/02/20 分享： 分享： 港麗酒店樂聚廊由即日起逢周二至周五推出「印度風情自助午餐」（$368，另加一），由擁有超過30年入廚經驗的印籍主廚Raiwat Raju Singh設計菜式，以正宗的烹調手法炮製一系列咖喱菜式，讓食客 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 韓國釜山舉行鎮海軍港節 3月必到賞櫻勝地 2023/02/15 韓國釜山舉行鎮海軍港節 3月必到賞櫻勝地 8度海逸酒店海鮮自助晚餐 網上預訂可享最高8折 2023/02/13 8度海逸酒店海鮮自助晚餐 網上預訂可享最高8折 情人節 「First Love」清酒活動 多款清酒免費試飲 2023/02/11 情人節 「First Love」清酒活動 多款清酒免費試飲 JFOODO匠人之藝匠心之味活動 逾10款期間限定日本便當登場 2023/02/11 JFOODO匠人之藝匠心之味活動 逾10款期間限定日本便當登場 vVARDIS 牙齒抗衰老 2023/02/07 vVARDIS 牙齒抗衰老 酒店 設計 餐廳 美食 菜式 印度 蛋 蝦 廚師 薑