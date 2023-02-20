港麗酒店推全新印度風情自助午餐 炮製正宗咖喱美食

港麗酒店樂聚廊由即日起逢周二至周五推出「印度風情自助午餐」（$368，另加一），由擁有超過30年入廚經驗的印籍主廚Raiwat Raju Singh設計菜式，以正宗的烹調手法炮製一系列咖喱菜式，讓食客

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