內地旅業快速回暖 經濟復甦序幕

內地放寬防疫政策後，市場對中國經濟的樂觀情緒水漲船高，經濟活動的改善也充分體現在我們計算的城際人員流動性數據中，在剛剛過去的春節期間可見顯著回升。

人員恢復流動 帶動旅遊收入反彈

在眾多令人鼓舞的訊號中，國內旅遊的快速回暖是最為明顯的。在春運開始後的25天內（1月7日至31日），旅客總數相比2022年同期增長了56%，達到2019年水平的63%（圖一）；如果我們將2019年的水平定義為全面復甦，那麼距離全面復甦還有一段距離，但考慮到放寬防疫政策後出現的疫情高峰，目前的人員流動性恢復程度已經十分難得；若今年餘下時間依然能夠按照這個速度恢復，2023年中國旅遊業收入將有望反彈至80%。

在這樣的背景下，旅遊業復甦對中國宏觀經濟將會有甚麼意義？

倘回疫前水平 貢獻GDP 0.6百分點

在疫情爆發前，國內旅遊是中國經濟的一個重要推動力，2019年國內旅遊收入達到5.7萬億人民幣，佔GDP的5.8%；然而，在疫情爆發後，國內旅遊收入在2020年下降至2.2萬億人民幣，佔GDP的2.2%。隨後防疫政策取得初步成功，國內旅遊收入短暫改善，但之後疫情反彈、防疫政策再收緊，數字在2022年再次下降至僅2萬億人民幣，佔GDP的1.7%（圖二）。

為了量化旅遊業增長對中國經濟的影響，我們以2011年第一季至2021年第三季的資料樣本為基礎，採用迴歸分析法（regression analysis）揭示了旅遊收入與中國GDP之間的數量關係，結果表明旅遊收入每增加1%，中國的名義GDP就會增加0.2%；我們的反事實分析（counterfactual analysis）表明，相較於2019年，旅遊業的衝擊使2022年中國的名義GDP減少了約0.6個百分點。

根據上述估算，我們可以進一步衡量重新開放後，旅遊業回升對2023年經濟的影響。假設2023年國內旅遊收入能恢復至2019年水平的80%，對中國GDP的貢獻率將約為0.5個百分點；若國內旅遊收入能百分百恢復至2019年的水平，對GDP的貢獻率將增加到0.6個百分點。

消費勢頭勁 續預測經濟增長5.5%

因此，我們相信旅遊業是中國經濟復甦一個非常重要的序幕。此前我們預測2023年中國GDP增速將會達到5.5%，僅靠旅遊業帶動顯然是不夠的，但我們已經可以看到各方面復甦的迹象。從近期公布的增值稅發票資料來看，今年春節假期商品消費甚至比2019年同期年均增加13%，其中果品蔬菜、肉禽蛋奶和家具分別比2019年春節假期增長17.2%、13.2%和9.9%（圖三）。鑑於消費勢頭持續強勁，投資信心可能也逐步回升，我們維持2023年中國GDP增長5.5%的預測。

▲ 國內旅遊快速回暖，是中國經濟復甦一個非常重要的序幕。（新華社資料圖片）