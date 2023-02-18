與中東關係開新篇 發揮獨特優勢

行政長官李家超率領的代表團，日前結束到訪沙特阿拉伯及阿聯酋之旅，在增進友誼、開拓商機及推廣香港優勢方面成果豐碩，社會評價甚佳。國家主席習近平在去年12月中阿峰會上發表重要講話，強調中國和阿拉伯國家要加強團結合作，構建更加緊密的中阿命運共同體；而中東是國家「一帶一路」倡議重要夥伴之一，香港在推進疫後復常之際，向中東國家拋出橄欖枝，踐行了習近平的重要講話精神，主動對接「一帶一路」倡議，發揮好「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢。

助港商進駐 境外經貿合作區

對於香港廠商來說，此行的一大焦點，是到訪了阿聯酋阿布扎比哈利法工業區（Khalifa Industrial Zone）的中阿（聯酋）產能合作示範園。該示範園是國家與阿聯酋共建「一帶一路」的重大合作項目，而中國企業在東南亞、中亞、中東、非洲以至歐洲，亦投資建設了多個境外經貿合作區。

不少港商近年因為成本及地緣政治等因素，部署分散生產基地，但規模有限、資金不足的中小企，卻可謂寸步難行。這些產業園、合作區資源充足，基礎設施完備，是港商在海外擴展生產基地的「捷徑」，更可同時開拓當地及內地市場。李家超鼓勵港商用好境外經貿合作區，在「一帶一路」國家拓展商機，但業界更希望特區政府提供實質協助，為港商進駐園區鋪橋搭路。

此行亦與沙特阿拉伯和阿聯酋合共簽署了13份合作備忘錄或意向書，涉及不同領域的經貿合作。李家超出發前曾提到，吸引沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Saudi Aramco）來港上市，是行程的重要目標之一，雖然目前雙方未有確實的協議，但彼此同意要保持緊密聯繫，也是成功踏出了第一步。如果沙特阿美來港上市最終成事，隨之而來的將是更多中東國家的企業來港投資上市，香港國際金融地位將能更加鞏固。

輸出自身經驗 挖綠色經濟商機

至於與阿聯酋政府達成展開討論發展綠色和可持續金融合作備忘錄，亦是今次中東之行的另一重要成果。綠色經濟已是全球未來發展的重大方向之一，中東不少國家亦正致力於推動經濟低碳轉型和科技發展，而香港在這些範疇已發展多年，擁有豐富經驗和優勢，可向當地輸出自身經驗，並從中挖掘綠色經濟和數碼經濟的巨大商機。

雖然這一系列合作備忘錄、意向書等，僅旨在展示雙方願意進一步合作，實際協議內容仍有待雙方跟進和溝通，經濟成效如何亦須觀察一段不短的時間，然而可以肯定的是，此行為香港和中東的關係開啟了新篇，兩地政府、工商及人文等範疇的交流合作，將會更深入、更廣泛，這是此行對香港未來發展的重要意義。

▲ 如果阿拉伯國營油企沙特阿美來港上市最終成事，隨之而來的將是更多中東國家的企業來港投資上市，香港國際金融地位將更鞏固。圖為特首李家超與沙特阿美主席及行政總裁Amin H Nasser（右二）會面。（資料圖片）