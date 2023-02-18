立會新春午宴 200人出席破紀錄 政治版 2023/02/18 分享： 分享： 立法會昨順利舉辦疫後首個新春午宴，或許是遏抑太久，主席梁君彥今次「報復式」邀請添馬艦官員，連同89位議員，共約200人出席，大破紀錄。 立法會昨筵開15席，特首李家超率領行會成員、主要高官合共逾90人赴 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 黃錦輝憂學生 搵ChatGPT「請槍」 2023/02/17 黃錦輝憂學生 搵ChatGPT「請槍」 梁振英轟部分議員 不肯棄外國護照 2023/02/16 梁振英轟部分議員 不肯棄外國護照 港區政協界別不同 京下榻酒店有別 2023/02/15 港區政協界別不同 京下榻酒店有別 李家超最快3月 率議員訪大灣區 2023/02/14 李家超最快3月 率議員訪大灣區 渣馬「老手」卓永興 重出江湖跑10公里 2023/02/13 渣馬「老手」卓永興 重出江湖跑10公里 政治 立法會 梁君彥 李家超 大灣區 政務司 上水 劉國勳 完善選舉制度 狄志遠