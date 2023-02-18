立會新春午宴 200人出席破紀錄

立法會昨順利舉辦疫後首個新春午宴，或許是遏抑太久，主席梁君彥今次「報復式」邀請添馬艦官員，連同89位議員，共約200人出席，大破紀錄。

立法會昨筵開15席，特首李家超率領行會成員、主要高官合共逾90人赴

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