北京的中產朋友這樣過情人節：因為翌日還要上班開會，也就只能訂個五星級酒店燭光晚餐。如果是未成婚情侶，有連酒店房間、SPA及宵夜的套餐，承惠18,888到28,888元（人民幣，下同），視乎選的房間和日本料理級別。

一個有孩子的中年母親當然就看性價比，見上萬元的晚餐那麼貴，就好奇問：這是給幾人用的套餐啊？或者想把一家人都叫來開餐。

上萬元一晚的消費，中產而言雖然消費得起，不過過往真的連日本都去到了。但現在當然不行，雖說現在中國內地算是對外通關了，可是問題除了是簽證期限好多都過了之外，查一下機票就知價錢仍是相當「肉赤」，以上海或北京飛東京而言，直航來回都要過萬元。

未結婚的朋友還匯報了一個觀察，就是今年開春之後，像有一個結婚潮。疫情時不是許多年輕人說不結婚、不生小孩嗎？那是○○後。上述的則是三十歲到四十歲前較成熟的中產。他們的同輩圈，若是未結婚的，因疫情幾年，都抱睇定啲的心態，現在稍為穩定，那些積存了的想結婚的人，今年春假後就陸續行事，所以囍宴、嫁娶類行業，今年會迎來旺季。

不過，有來自小鄉鎮到大城市打工略有小成的人就說，現在反而是自己村中的婚嫁行情得人驚。原來說，現在大城中，已不太流行很正式的討論采禮（給女方家庭的禮金、禮物等），但反而在鄉下小村小鎮，都明碼實價。在他們中部的小村，一般是要男方在省城中有車有樓（可以是首期）及大約二十八萬元的禮金，合起來約七十萬元起。愈是窮的男方家庭，被要求的采禮愈企硬，因女方覺得你沒太大選擇。而村中的習慣是，采禮是面子，女方也會回禮作為嫁粧，但采禮先付不能少，主要是讓村裏人覺得嫁得風光。