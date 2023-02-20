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NMN — 最新「神藥」？

副刊版 2023/02/20

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減肥戰友Betty來覆磅時，問道：「我朋友在網店找到特價金裝NMN，每盒六百元，平時要上千元！這補充品能有效提升代謝兼防癌嗎？」

「近年有研究發現，NMN（NAD+的前驅物）能幫助年邁老鼠透過增加NAD+（新陳代謝輔因子），令血管中的一氧化氮增加從而舒張血管，以提升神經功能活動，包括視覺短期記憶和步履協調等，防止認知障礙，並增加肌肉血管分布、血管彈性、延緩氧化壓力。不過，上述研究全都在老鼠身上進行，由於這是新推出的產品，其成效和安全性有待觀察。」我提醒她。

Betty說道：「原來還未有在人體上的研究！」

「至於指稱防癌方面，現時有幾個關於Nicotinamide（另一種NAD+的前驅物）的研究應用，在癌症病人進行中。」

有臨床實驗證實Nicotinamide可預防因非黑色素瘤皮膚癌或頭頸癌、鼻咽癌、膀胱癌電療的需要。」我詳細解釋。

Betty疑惑地問道：「即是，在指稱可防癌方面，都未有足夠證據？」

「對啊！關於NMN在老鼠身上的研究，也並非一面倒正面的。有研究發現，癡肥老鼠在運動的同時服食NMN補充品，會削減本身因只做運動對血糖調節的好處。」我說道。

看到Betty似乎有點不明白，我再簡單地解釋：「運動本身是免費的，又可增加粒綫體活動，增加NAD+，從而幫助減脂肪；透過進食不同顏色的蔬菜水果、果仁和種子，既低脂又高抗氧化物；避免攝取致癌物的加工肉如腸仔、午餐肉等。這個飲食方案，是多年研究得出的抗癌和減脂肪的最好方向。」

「那我可以省回這筆錢了。」Betty笑着說。

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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