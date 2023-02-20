男性對生殖器官的迷思

上周講及「私密醫美」話題，朋友圈迴響頗大，紛紛回應：「唔講唔知，竟然有門咁嘅生意，真係無奇不有！」「自問連保養面容都無時間，竟有人得閒在私密處美白敷mask！」「點解有啲女人咁傻㗎！」其實，傻事無分男女，並非只有女士才有這種迷失時刻。為公平起見，今天講一些迷失男士的性案例。

學術期刊《Archives of Sexual Behavior》曾有研究，在二萬五千名男受訪者中，有四成半表示希望自己生殖器官的體積可以大點。自古以來，不同地域的文化歷史都有個共通點，就是對男性生殖器官的膜拜和幻想，兼對「大」存有不切實際的迷思，潛移默化下，或多或少影響男性如何看自己，通常會暗瓦底懷疑自己究竟「達不達標」？二○一三年，《Journal of Sexual Medicine》有個有趣的研究：愈在人前吹噓自己生殖器官強大而威武的男士，原來暗瓦底對自己那話兒的體積愈感自卑和不滿。

這都是社會文化在性方面給男士的無形壓力，有些男士會因此跑去做陰莖周長增大手術（Penile Girth Augmentation），實則有些個案並沒有醫學需要。二○二二年，《Aesthetic Surgery Journal》就發現，那些打算做此手術的男士，其生殖器官根本屬於正常size，只是當事人以為自己比其他人短小而已，問題在於心理多過生理。

這類手術的方法有二：一是在陰莖處切開放入矽膠，另一是打入脂肪，兩者俱有風險，美國泌尿外科學會已說明這類手術並不安全。曾有男士在手術後出現以下後遺症：陰莖永久彎曲（curved）、變形（deformed）及性功能障礙（Sexual Dysfunction）等，可謂得不償失。性教育當中，有部分涉及如何正面地接受自己身體的模樣和建立正確的身體形象（body image）。看來，不同的社會也需要來多一點成人性教育。