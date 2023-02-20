Klook推出開關超限量半價優惠券 高鐵車票買一送一+優惠碼折扣達$60 副刊版 2023/02/20 分享： 分享： 台灣正式開關！港人由2月20日9am起，便可網上申請入台證到台灣自由行。闊別近3年，不少「台迷」都準備好出發，旅遊平台Klook亦特別推出台灣開關「2023玩食住行」推介，當然不少得開關必搶超抵優惠， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 木更津三井Outlet直通巴士恢復運行 羽田機場出發最快25分鐘到達 2023/02/18 木更津三井Outlet直通巴士恢復運行 羽田機場出發最快25分鐘到達 搭華航比卡超客機去台北 全機Pokémon打卡位 2023/02/16 搭華航比卡超客機去台北 全機Pokémon打卡位 日本梅花季節開催 4大賞梅名所推介 2023/02/14 日本梅花季節開催 4大賞梅名所推介 倫敦多切斯特酒店改建 全新酒吧餐廳登場 2023/02/13 倫敦多切斯特酒店改建 全新酒吧餐廳登場 最早盛開日本第一櫻 東京近郊河津櫻2月1日起開花 2023/02/09 最早盛開日本第一櫻 東京近郊河津櫻2月1日起開花 台灣 住宿 高鐵 台北 自由行 Klook 旅遊資訊