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Klook推出開關超限量半價優惠券 高鐵車票買一送一+優惠碼折扣達$60

副刊版 2023/02/20

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台灣正式開關！港人由2月20日9am起，便可網上申請入台證到台灣自由行。闊別近3年，不少「台迷」都準備好出發，旅遊平台Klook亦特別推出台灣開關「2023玩食住行」推介，當然不少得開關必搶超抵優惠，

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欄名 : 旅事通

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