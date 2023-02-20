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Meta仿效TG Instagram添廣播功能

行政人員版 2023/02/20

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社交平台Telegram（TG）的廣播功能一直深受用戶愛戴，作為其最大競爭對手的Meta，自然也要跟上市場腳步，宣布將在旗下社交平台Instagram（IG）引入廣播頻道功能；Meta行政總裁朱克伯格

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欄名 : 科技新知

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