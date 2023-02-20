Meta仿效TG Instagram添廣播功能 行政人員版 2023/02/20 分享： 分享： 社交平台Telegram（TG）的廣播功能一直深受用戶愛戴，作為其最大競爭對手的Meta，自然也要跟上市場腳步，宣布將在旗下社交平台Instagram（IG）引入廣播頻道功能；Meta行政總裁朱克伯格 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 新加坡引入ChatGPT 料9萬公僕受惠增效率 今日 新加坡引入ChatGPT 料9萬公僕受惠增效率 諾基亞夥兩企業 MWC展示6G新技術 2023/02/17 諾基亞夥兩企業 MWC展示6G新技術 Google研伺服器芯片 料2025年數據中心應用 2023/02/17 Google研伺服器芯片 料2025年數據中心應用 美媒AI生成內容 測試項目首登場 2023/02/16 美媒AI生成內容 測試項目首登場 DDoS攻擊新高 每秒7100萬次請求 2023/02/16 DDoS攻擊新高 每秒7100萬次請求 科技行業 科技硬件 科技軟件 社交平台 Facebook Instagram Meta Telegram 朱克伯格