新加坡引入ChatGPT 料9萬公僕受惠增效率 行政人員版 2023/02/20 分享： 分享： 隨着ChatGPT興起，新加坡政府亦緊貼熱潮，帶頭引入ChatGPT AI技術，期望藉此提升公務員的工作效率。新加坡政府開源科技部（OPG）旗下Pair團隊，將ChatGPT技術引入Microsoft ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Meta仿效TG Instagram添廣播功能 今日 Meta仿效TG Instagram添廣播功能 諾基亞夥兩企業 MWC展示6G新技術 2023/02/17 諾基亞夥兩企業 MWC展示6G新技術 Google研伺服器芯片 料2025年數據中心應用 2023/02/17 Google研伺服器芯片 料2025年數據中心應用 美媒AI生成內容 測試項目首登場 2023/02/16 美媒AI生成內容 測試項目首登場 DDoS攻擊新高 每秒7100萬次請求 2023/02/16 DDoS攻擊新高 每秒7100萬次請求 科技行業 科技硬件 科技軟件 新加坡 Microsoft 人工智能