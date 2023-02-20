俄烏鏖戰一載 京須防美「讀死書」

一年前的今天，北京冬奧在「一起向未來」（Together for a Shared Future）口號下圓滿閉幕。當時各方也許沒有想到，未來確是世界一起分享的，只是並非同甘，而是共苦。北京冬奧後4天，2月24日，俄烏戰爭打響，世界陷入冷戰後迄今最大深坑，數十國直接或間接參戰，保持中立的其他國家也逃不掉各種衝擊。一時間，世界形勢變得比世紀疫情高峰期間還要凶險。

俄烏戰爭本周就滿一周年。一年來，這人間慘劇向世界送上了血淋淋的教訓，讓各方看清楚許多原本看不到的弱點，也感受到不少原來受到低估的韌性。無奈的是，這不一定會令大家真正變得聰明，假如不求變通「死讀書」「讀死書」，則恐「讀書死」，難以避免下一場惡戰。

在烏克蘭這課堂上，中國必須提防美國學歪，有意無意間令台海風更高、浪更急，夢遊式走上與中國迎頭相撞軌道，哪怕美方也許真的無意打仗。

俄軍力遜預期 能源牌打不動

俄烏鏖戰一載，兩國均損失慘重，命途多舛，然而殺戮與破壞未見盡頭。美歐多國新年答應援烏主戰坦克，助其反攻東部、南部地形較開闊俄佔區。俄軍上周則在烏東頓巴斯發動新一輪攻勢，兵鋒指向區內烏軍大後方巴赫穆特（Bakhmut），在西方援烏坦克到位前爭取戰略主動。

戰場決勝的因素相當複雜，在此暫不預測戰爭走向，先總結一下過去一年的啟示。

首先，顯而易見的，俄羅斯常規軍力遠比想像中的弱。俄軍表現一開始就令人大跌眼鏡，以至西方原本也以為基輔會在72小時內陷落。俄軍後勤補給薄弱，決定了地面部隊無法大縱深機動，只能逐城逐地泥漿摔角，難以打出具重大戰略意義的成果。在其他作戰領域，俄黑海艦隊旗艦、以首都命名的莫斯科號遭擊沉；空軍和電子戰能力「失蹤」；戰術偵察在眾多衛星下照樣不堪。

俄軍的奇葩狀態至今是個謎思，外界推斷原因離不開軍隊內部體制僵化、指揮作戰思維落後、兵種協同訓練不足、貪腐虧空國防資源等。這些都成立和需要引以為鑑，但這裏想再補充一點：思想準備工作空白。即使俄軍戰前已陣兵邊境多時，部隊仍有不少人不知為何而戰，甚至恐怕沒想過真的會打。這就不只是前綫官兵的問題，而是整個軍政系統決策溝通和精神面貌的大缺失。

接着，俄羅斯能源大棒揮不動。盡管俄方原本的確掌握了歐洲，尤其是德國的能源命脈，但畢竟並非全球天然氣唯一來源。能源武器雖然顯著打擊歐洲經濟和民生，但「斷氣」影響是在一段相對漫長的時間內逐漸顯現，而非立竿見影。歐洲在此之下沒有屈服，反而積極尋找替代品擺脫依賴俄能源，乃至中國也在能力範圍內對歐轉售天然氣，穩住歐盟這個戰略與經貿夥伴。

西方高估制裁 領導機能衰退

另一方面，西方嚴重高估自身制裁實力。就如俄羅斯原想閃擊烏克蘭一樣，美歐本也計劃經濟閃電戰，讓俄羅斯迅速敗降，但歐盟上周推「第10輪」制裁本身即說明一切。就算西方沒收俄海外資產，俄「堡壘經濟」仍有足夠儲備，與非西方國家貿易亦維持正常。按俄初步統計，去年經濟僅收縮2.5%；國際貨幣基金組織（IMF）1月更上調展望，料俄今年可回復增長0.3%。

再者，西方領導世界的機能正快速衰退。即使美歐仍主導國際輿論機器，中印為首全球發展中國家無一跟從西方與俄割席，而採取持平立場，反映西方「善良對邪惡」、「民主對極權」的話語霸權已經失效。非西方國家清楚，烏克蘭危機事出有因，「反對侵略、維護正義民主人權」更絕非他們對西方的歷史記憶，只是過去沒有足夠力量表明態度，現在不同了。

來到「讀死書」的部分。美國主流至今死抱「美國例外」一套，不願承認北約頑固東擴是挑起俄烏戰爭因素；千億美元援烏更降低了基輔談判意慾。烏總統澤連斯基放言，不收復所有土地，包括克里米亞，絕不議和。俄羅斯找不到政治解決的途徑，只能硬着頭皮繼續打。

美國過去一年「學習」到的或許只是，大舉向棋子提供武器、情報支援，能助其抵住大得多的對手。若然如此，美方恐怕會得出一個錯誤結論：不斷間接軍事援助台灣，能有效阻止中國大陸武統，而非導致台海局勢更危險。

美挑戰京底綫 反增台海風險

實情無疑並非如此。姑勿論兩岸在政治、軍事、地理上對比根本不同俄烏，法國前總理克列孟梭（Georges Clemenceau，1841-1929）有句名言：「戰爭太重要，不能交給將軍們處理。」

軍人的職責是打仗和準備打仗，但決定是否打仗的，不是也不得是軍人（對，Mike Minihan，叫囂2025年與華開戰的美空軍上將，在說你），而是政治家。換句話說，戰爭是政治的延伸，打不打仗不能只看軍事因素，而不看政治因素。

美國不斷挑戰北京底綫，加大與台軍事勾連，就算真的能提高大陸武統難度，也不會令台海更安全，而是相反。中方一再表明，會以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但不承諾放棄使用武力，針對的是外部勢力干涉和台獨分裂分子，若台獨或外部勢力挑釁逼迫，甚至突破紅綫，中方則不得不採取斷然措施。這在去年《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書更寫得清清楚楚。

再說簡單點：兩岸統一是中國內部必須實現的事，和平統一是基準，武統是後備，只會在台獨或外部勢力作亂下觸發，這是政治條件，而非軍事條件；假如有這一天，中方會不惜代價踏出這一步，美國若真的不願和中國兵戎相見，好自為之。

兩岸出事衝擊世界 絕無贏家

中方講是講了，但要保太平，還須讓美方聽入耳、記入腦。當然，也要保持戰略定力，亦莫輕視西方團結，和歐洲願意犧牲實際利益隨美的意志。

俄烏打仗，全球能源食品價格大漲，發達國亦苦不堪言，窮國慘況更無人問。中國大陸是世界工廠，台灣則是世界芯片工廠，兩岸一旦出事，對世界衝擊不可想像，全球包括美國亦肯定絕無贏家，這應該就是俄烏戰爭一年來的最大教訓。

▲ 俄烏戰爭本周滿一周年。一年來，這人間慘劇向世界送上了血淋淋的教訓，讓各方看清楚許多原本看不到的弱點，也感受到不少原來受到低估的韌性。（路透社資料圖片）