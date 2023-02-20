KPI儀表板 促成管治新風

農曆新年前夕，高鐵車票每日14,000張售罄，回鄉旅客要持有48小時內的核酸檢測陰性結果才可過關，但特區政府的檢測資源仍繼續全港均分。當局長期有地區工作，人口普查也近在2021年，可是對內地新移民集中在深水埗熟視無睹，於是一再出現楓樹街遊樂場排長龍的畫面。市民要上班上學，檢測地點便要就近，而市民也未必掌握鄰近地區實況；政府空有海量數據，沒有整合和分析，智慧城市不見智慧，反惹來市民怨聲載道。

未投放滙集數據 浪費資源

即使把資訊整合了，及時維護更新也同樣重要。2020年新冠疫情爆發之初，當局協同非牟利組織智慧城市聯盟（SCC）合力推出的互動地圖儀表板，把當時混亂的疫情資訊統合公開，每天更新，贏盡掌聲；3年下來，儀表板的地圖功能不斷配合疫情演化，現只羅列各個社區檢測中心、流動採樣站以及疫苗接種地點分布，卻沒有在互動地圖上顯示預約情況和實時人流，例如在九龍區亮綠燈的地點表示不用排長龍、紅色的地點最好避開，方便市民易於計劃出行。當局並未有投放資源滙集數據，導致相關工具閒置，浪費了大好資源。

近日重看2016年《TOPick》的一篇文章，頗為感慨。當年香港第一份智慧城市藍圖尚未出版，文章引述當時的政府資訊科技總監，揚言藍圖一出，相關政策可望持續至2030年；言猶在耳，第一和第二份《香港智慧城市藍圖》相繼在2017年和2020年推出，《智慧城市藍圖3.0》未有蹤影之際，去年底特區政府又有《香港創新科技發展藍圖》，而幾份藍圖的目標，不約而同都是以創科為市民的日常生活帶來便利。

6年前提智慧措施 落實了？

但市民感到香港變得更智慧了嗎？6年前提出的智慧措施都落實了嗎？恐怕沒多少人說得出個大概。為甚麼？除了特區政府內部未能盡用數據，難以令人體驗到管治新風外，政府亦沒有定期公布進展；簡而言之，施政予人缺乏延續性的印象。

可以怎樣？去年的施政報告列出多個績效指標，我認為特首應進一步設立績效指標儀表板（KPI dashboard），由專人負責更新數據及監察；並以圖像化的形式顯示哪個達標、哪個仍需努力，市民一目了然。

上月底政府推出的衞生黑點網站，是KPI dashboard的良好示範。網站除了羅列全港700多個衞生黑點，從急切要處理的鼠患和蚊患問題、後巷衞生、野鳥聚集，以至常見的冷氣機滴水、棄置建築廢料，或者店舖阻街等也一一羅列，同時展示當局清理的工作進度，更讓公眾在互動地圖上檢視不同地區內的黑點舊貌和現況。

衞生黑點網站 成良好示範

政務司副司長卓永興指出，在各政策局和部門同事的全力支持和市民大眾的鞭策下，可令香港成為一個宜居和大家引以自豪的共同家園，這也應該是KPI dashboard的目標，就是促進全民同心協力，攜手建設智慧城市。

這種融合互動地圖的展示方式，使人易於理解，影像又可以吸引市民眼球，是滙聚民意的好方法，特區政府宜廣為使用並大力宣傳，令人盡皆知，也有利施政延續下去。日子有功，市民定能對政府的智慧管治改觀。

▲ 港府過去幾份藍圖的目標，不約而同都是以創科為市民的日常生活帶來便利。（資料圖片）