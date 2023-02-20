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調查：亞太企業渴才 遙距工作模式助招聘

行政人員版 2023/02/20

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【本報訊】各行各業在後疫情時期陸續復常，重新燃起對人力資源的需求。不少行業，尤以服務行業，均表示現正面對嚴峻的人才短缺問題，各施奇招希望搶奪優秀人才，例如使用不受地域限制都能辦公的遙距工作（

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欄名 : 職場新知

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