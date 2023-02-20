調查：亞太企業渴才 遙距工作模式助招聘 行政人員版 2023/02/20 分享： 分享： 【本報訊】各行各業在後疫情時期陸續復常，重新燃起對人力資源的需求。不少行業，尤以服務行業，均表示現正面對嚴峻的人才短缺問題，各施奇招希望搶奪優秀人才，例如使用不受地域限制都能辦公的遙距工作（ ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 全球科企裁員未止 今年來共涉逾10萬人 2023/02/15 全球科企裁員未止 今年來共涉逾10萬人 疫下兩大工作習慣 礙復常須及早停止 2023/02/09 疫下兩大工作習慣 礙復常須及早停止 研究：望見自然景觀 員工更快樂高效率 2022/12/29 研究：望見自然景觀 員工更快樂高效率 Twitter再裁5千合約工 多數無收正式通知 2022/11/15 Twitter再裁5千合約工 多數無收正式通知 調查：Z世代職場訴求 冀WFH工作生活平衡 2022/11/02 調查：Z世代職場訴求 冀WFH工作生活平衡 職場技能 職業生涯 求職招聘 疫情 行業 澳洲 新加坡 亞洲 印度 人力資源