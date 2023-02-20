籌建生物醫學研究所 助完善產業鏈 港聞版 2023/02/20 分享： 分享： 中美角力下「芯片戰爭」持續，近日兩國更因「氣球事件」關係再度繃緊。中大校長段崇智認為，在地緣政治影響下，香港應重點發展生物醫學，把握領先優勢，盼中大籌建的「創新生物醫學研究所」（IIB）可助完善產業鏈 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 段崇智：大學需吸人才 助拓知識經濟 今日 段崇智：大學需吸人才 助拓知識經濟 校董會改革 重視持份者意見 今日 校董會改革 重視持份者意見 「中大太Open」 未擬取消訪客登記 今日 「中大太Open」 未擬取消訪客登記 學生會重組方案 盼3至4月公布 今日 學生會重組方案 盼3至4月公布 你可能感興趣 段崇智：大學需吸人才 助拓知識經濟 今日 01:00 段崇智：大學需吸人才 助拓知識經濟 校董會改革 重視持份者意見 今日 01:00 校董會改革 重視持份者意見 「中大太Open」 未擬取消訪客登記 今日 01:00 「中大太Open」 未擬取消訪客登記 人工智能 地緣政治 科研 段崇智 香港中文大學 財政司