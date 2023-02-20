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籌建生物醫學研究所 助完善產業鏈

港聞版 2023/02/20

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中美角力下「芯片戰爭」持續，近日兩國更因「氣球事件」關係再度繃緊。中大校長段崇智認為，在地緣政治影響下，香港應重點發展生物醫學，把握領先優勢，盼中大籌建的「創新生物醫學研究所」（IIB）可助完善產業鏈

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