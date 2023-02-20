校董會改革 重視持份者意見

中文大學校長段崇智去年經歷續任校長爭議，經歷更改中大校徽風波後，最近再有議員正式提交影響中大校長任命門檻的改革校董會私人草案。段崇智對於往事不欲多談，強調校董會改革是跟隨時代進行，必會重視持份者意見。

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