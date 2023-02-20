校董會改革 重視持份者意見 港聞版 2023/02/20 分享： 分享： 中文大學校長段崇智去年經歷續任校長爭議，經歷更改中大校徽風波後，最近再有議員正式提交影響中大校長任命門檻的改革校董會私人草案。段崇智對於往事不欲多談，強調校董會改革是跟隨時代進行，必會重視持份者意見。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 段崇智：大學需吸人才 助拓知識經濟 今日 段崇智：大學需吸人才 助拓知識經濟 籌建生物醫學研究所 助完善產業鏈 今日 籌建生物醫學研究所 助完善產業鏈 「中大太Open」 未擬取消訪客登記 今日 「中大太Open」 未擬取消訪客登記 學生會重組方案 盼3至4月公布 今日 學生會重組方案 盼3至4月公布 你可能感興趣 段崇智：大學需吸人才 助拓知識經濟 今日 01:00 段崇智：大學需吸人才 助拓知識經濟 籌建生物醫學研究所 助完善產業鏈 今日 01:00 籌建生物醫學研究所 助完善產業鏈 「中大太Open」 未擬取消訪客登記 今日 01:00 「中大太Open」 未擬取消訪客登記 段崇智 香港中文大學