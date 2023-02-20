隨着社會復常重整旗鼓，中文大學校長段崇智接受本報專訪時，不諱言本港復常步伐落後，加上近年人才流失，本港社會均需「面對現實」。段崇智分析大學的角色，是致力吸引人才，幫助香港發展知識型經濟，他期望帶領中大

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