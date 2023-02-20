段崇智：大學需吸人才 助拓知識經濟 港人才流失宜面對現實 惟仍有吸引力 港聞版 2023/02/20 分享： 分享： 隨着社會復常重整旗鼓，中文大學校長段崇智接受本報專訪時，不諱言本港復常步伐落後，加上近年人才流失，本港社會均需「面對現實」。段崇智分析大學的角色，是致力吸引人才，幫助香港發展知識型經濟，他期望帶領中大 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 籌建生物醫學研究所 助完善產業鏈 今日 籌建生物醫學研究所 助完善產業鏈 校董會改革 重視持份者意見 今日 校董會改革 重視持份者意見 「中大太Open」 未擬取消訪客登記 今日 「中大太Open」 未擬取消訪客登記 學生會重組方案 盼3至4月公布 今日 學生會重組方案 盼3至4月公布 你可能感興趣 籌建生物醫學研究所 助完善產業鏈 今日 01:00 籌建生物醫學研究所 助完善產業鏈 校董會改革 重視持份者意見 今日 01:00 校董會改革 重視持份者意見 「中大太Open」 未擬取消訪客登記 今日 01:00 「中大太Open」 未擬取消訪客登記 移民 段崇智 香港中文大學