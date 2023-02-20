星之卡比誕生30周年 POP UP店首登陸香港

今年係「星之卡比」誕生30周年，黛安收到風，任天堂（香港）有限公司由即日起至3月19日，會喺K11 Art Mall舉辦「星之卡比30周年POP UP STORE HONG KONG」活動，仲係官方「星之卡比」POP UP STORE首次登陸香港，場內將售賣系列各款遊戲軟體及多達200款「星之卡比」相關商品，包括佢嘅中文盒裝版遊戲軟體、毛公仔、家品、文具、飾物、玩具等，會場更設遊戲試玩區，畀大家感受下「星之卡比」嘅可愛魅力。

此外，喺會場預訂或購買今個星期五（24日）發售嘅「星之卡比Wii豪華版」，除咗有機會獲得早期購入特典「星之卡比Wii豪華版」主題造形書籤夾外，更有機會獲得專為今次活動而設計嘅「壓克力立牌」。粉絲仲可於會場集齊「星之卡比新星同盟」和「星之卡比探索發現」等遊戲系列軟體，可一次過入手重溫唔同嘅卡比冒險故事。

現時只要親臨會場都可獲「星之卡比」限定貼紙；依工作人員指示完成問卷後，仲有機會獲贈「星之卡比」會場限定造型小球；如在會場消費（不限消費金額），均可獲贈「星之卡比」A6文件夾乙個；若購物滿$600更可獲「星之卡比」手提袋乙個㖭，粉絲們唔好錯過呀。

活動詳情可【按此】參閱。

本文轉載自《晴報》