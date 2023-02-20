  • 19°C
香港時間 : 2023220日 (週一) 05:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星之卡比誕生30周年 POP UP店首登陸香港

行政人員版 04:00 2023/02/20

分享：

分享：

今年係「星之卡比」誕生30周年，黛安收到風，任天堂（香港）有限公司由即日起至3月19日，會喺K11 Art Mall舉辦「星之卡比30周年POP UP STORE HONG KONG」活動，仲係官方「星之卡比」POP UP STORE首次登陸香港，場內將售賣系列各款遊戲軟體及多達200款「星之卡比」相關商品，包括佢嘅中文盒裝版遊戲軟體、毛公仔、家品、文具、飾物、玩具等，會場更設遊戲試玩區，畀大家感受下「星之卡比」嘅可愛魅力。

此外，喺會場預訂或購買今個星期五（24日）發售嘅「星之卡比Wii豪華版」，除咗有機會獲得早期購入特典「星之卡比Wii豪華版」主題造形書籤夾外，更有機會獲得專為今次活動而設計嘅「壓克力立牌」。粉絲仲可於會場集齊「星之卡比新星同盟」和「星之卡比探索發現」等遊戲系列軟體，可一次過入手重溫唔同嘅卡比冒險故事。

現時只要親臨會場都可獲「星之卡比」限定貼紙；依工作人員指示完成問卷後，仲有機會獲贈「星之卡比」會場限定造型小球；如在會場消費（不限消費金額），均可獲贈「星之卡比」A6文件夾乙個；若購物滿$600更可獲「星之卡比」手提袋乙個㖭，粉絲們唔好錯過呀。

活動詳情可【按此】參閱。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 舊書義賣2.23展開 每本一律$10
今日
舊書義賣2.23展開 每本一律$10
八卦名利場 - 海事博物館3月免費開放兩天 連串活動適合親子遊
今日
海事博物館3月免費開放兩天 連串活動適合親子遊
八卦名利場 - TEA MOMENT活在茶下登陸海港城 買一送一優惠
2023/02/17
TEA MOMENT活在茶下登陸海港城 買一送一優惠
八卦名利場 - K11 MUSEA塗鴉街頭藝術展 欣賞逾百件跨年代地域作品
2023/02/17
K11 MUSEA塗鴉街頭藝術展 欣賞逾百件跨年代地域作品
八卦名利場 - TGC煤氣乾衣機集3大功能 限時勁減$400
2023/02/17
TGC煤氣乾衣機集3大功能 限時勁減$400

上一篇文章

海事博物館3月免費開放兩天 連串活動適合親子遊

下一篇文章

調查：亞太企業渴才 遙距工作模式助招聘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？