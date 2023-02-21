《少林寺》到《滿江紅》

賀歲檔成績單揭曉，《滿江紅》以超過四十三億元（人民幣，下同）壓倒也有三十八億的《流浪地球2》成為此檔冠軍，兩片都打入中國票房史十大。不少人都有些意外，因為此前都不太睇好張藝謀，尤其覺得古裝盔甲片之前潮流已過。

但其實論商業性，《滿江紅》此組合計算精準。當大家以為它是懸案古裝片（最後的刺客動機的解釋是最重要一步，經過各角色幾輪翻轉再翻轉，所以也有個懸疑成份），但於娛樂片定位來理解的話，它更重要的其實是一部喜劇，而且是善用了近年內地大紅的沈騰去承擔前半段，有傻氣亦有正義感，相當討好順眼。到後半部，才由青春偶像明星易烊千璽去接力，完成一個本來是刺殺秦檜、但實際上另有目的的高概念故事。

這高概念戲橋當然是虛構，但整理起來也說得過去，而且全城士兵齊齊誦讀《滿江紅》，也能收到激盪人心之效。又民族大義，又宏揚中華文化，又夠劇力，又有熟悉的明星。所以說，張藝謀一點也沒out。

而再說遠一些，他作品其實一直有不錯票房，只是大家太過注重拿他八、九十年代的藝術片來比較，錯以為他不商業。

以他二○○二年的《英雄》為例，今天回看票房紀錄，雖然只得二點五億元，但要知道近二十年前是甚麼概念嗎？當年中國電影全年的票房也只是十億，即一部《英雄》就佔四分之一，如果以幾年前好景一年有六百億元票房來比較，四分之一就是一百五十億元了！還未再計算當年票價比現在低多少。由二點五億去到四十三億，也是中國電影發展的巨大變化。

如果以入場人次來算，當然和當年《少林寺》那瘋魔程度仍有距離，近四十年前《少林寺》收一點六億元票房，但當年票價只需幾毛錢，大家大可計一下條數。