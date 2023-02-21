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吃米綫瘦身三小步

副刊版 2023/02/21

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前天，Bonnie剛巧在中環工作，她約我吃午餐。她說：「想試一試你常介紹的雀仔米綫。」

我問：「你說哪間？」

她續說：「有墨魚頭那間。」

「你說九頭鳥？」我問。

她道：「對啊！就是九頭鳥。」跟她對話，往往就像猜謎，她的腦袋，就只有衣服店的名稱。

她望着餐牌說：「選清湯或番茄湯就不肥膩嗎？」

我說：「對啊！還可選胡辣！要不胖，選對湯底很重要，吃的時候，也千萬別拿着湯匙，用筷子夾起米綫和餸菜好了，這樣，可大大減低攝取湯底的鈉質和油脂。」

「好！今天吃墨魚頭和雞肉。記住記住，還要走腐皮。」她自言自語。

我感到怪怪的，問道：「今早太陽由西邊升起嗎？幹嗎自動自覺吃得清淡。」

她說：「明天要去抽血！」

我聽罷登時大笑：「你真的以為驗血前，臨急抱佛腳，成績表就會合格嗎？」

她笑說：「哈哈！心理上是這樣想。算是盡了力。」

我向她獻計：「加多一個蔬菜的配料，例如：金菇、生菜或冬菇等，會更有效。」

她立即問道：「何解？」

「蔬菜的纖維可延長飽肚感，要不然，我怕你下午茶會來一客蛋撻加珍珠奶茶。」我笑着解釋。

她說：「好的。今日我會努力忍一忍！期待明晚跟同事吃四川菜。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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