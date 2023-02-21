貓奴乾隆親為十貓起名

為我家小貓小狗起名，我絕不馬虎。已離世的約瑟小狗名叫「利巧力」，我對能用上「巧」字，非常滿意。幾年前身故的異國短毛貓名「利小俠」，我自詡「俠」字改得妙不可言。現在的三隻美國短毛，大哥、二哥和細妹分別叫「利日進」、「利日朗」和「利日晴」。

對於想出這個「日」字輩的安排，我甚感自鳴得意，且三個名字都是帶點陽光氣息，也是我對兄妹仨的願望。而牠們也不負名字所託，開心過活，唯獨大哥「利日進」，終日只愛hea，專門找舒服位置躺平打呼嚕，與進步、上進毫無關連，因名不符實而略感挫敗外，我一直認為自己替寵物起名之事做得挺不錯。

直至我看到非凡貓奴乾隆，為他十隻貓起的名字，簡直令我汗顏。根據宮廷畫師、郎世寧徒弟艾啟蒙之清宮畫冊《狸奴影》記載，乾隆為他十隻貓咪親自起名，且着令畫師替每隻貓畫肖像。請大家看看乾隆為牠們起的名字：一、采芳（料牠愛撥弄花草）；普福（福澤普惠，料為乾隆祈願）；三、涵虛（料指貓咪眼睛閃爍精靈）；四、仁照（料為自我提醒）；五、妙靜（乖巧文靜一員）；六、苓香（芳香也，莫非貓奴乾隆也愛吸貓?!）；七、翻雪（活潑愛玩會翻雪的貓咪）；最後三隻分別起名為：飛睇、清寧及舞蒼，估計寓意帶來太平盛世的心願。

乾隆十貓的名字，顯貴而不俗。再對比一下我家貓咪的名字，直情相形見絀！而我甚至還替細妹利日晴起了一個外號，叫「喪標大麻晴」，皆因牠非常麻甩，每日無定向在家裏獨自喪跑，直橫斜打圈跑得不亦樂乎，連兩位哥哥都怕了牠。對比起「采芳」、「妙靜」、「苓香」等，「喪標大麻晴」活脫就是個小混混之名，實在慚愧！縱然我沒能替牠們起個貴氣之名，但見「進」、「朗」、「晴」三兄妹快樂自在、悠然自得地在家開心食、瞓、玩，我希望在牠們心目中，我這個平凡貓奴也算稱職吧！