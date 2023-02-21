刺激經濟政策 一切從實踐出發

眾所周知，取得巨大成就的中國改革開放，是從一個理論討論開始的。40多年前，內地《光明日報》發表題為「實踐是檢驗真理的唯一標準」之特約評論員文章，由此揭開了改革開放的序幕。雖然「實踐是檢驗真理的唯一標準」這個論斷，有值得商榷之處，例如在自然科學領域，「公理」就是不證自明的，不用經過實踐檢驗，是邏輯的起點，但是對於絕大多數的普遍性事物而言，特別是存在多種不同理論解釋的領域，用實踐這個標準檢驗一下，確定究竟哪個理論比較正確、哪個政策比較有效，幫助人們作出正確的決定和選擇，破除對理論的迷信，哪怕是一些著名、甚至經典的理論，還是很有必要、很有益處的。

新冠疫情爆發以來，中國經濟承受了很大壓力，中央政府將面對的壓力總結為：「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」的三重壓力，也不斷出台經濟刺激政策，試圖緩解壓力、重振經濟。不過，從實踐檢驗的效果看，一些政策的效果並不明顯，可能需要考慮是否應該採取新的、更有效的策略。

減稅降費挺企業 3大盲點

例如通過減稅降費支持企業，這個政策的初衷是保住企業、保住就業，保住就業員工就有收入，有收入就會消費，就可以維持經濟的正常運行；但在實踐中，這個政策存在幾個問題，首先是很多小微企業在疫情期間經營困難，沒有多少業務，或者業務陷入半停頓狀態，減稅降費對它們幫助不大，相對而言，這個政策對於經營正常的大企業更有利。

其次，保住企業就是保住生產和供應，可企業經營困難的根源，是市場缺乏需求；在缺乏需求的情況下，政策的刺激重點卻是去保障供應，一定程度加劇供過於求的狀況，這樣加強長板而不是補短板的政策，刺激經濟效果自然不容易好。

第三，員工有工作、有收入，不必然意味着會積極消費，如果對前景看法謹慎的話，員工也可以選擇將收入儲蓄起來積穀防飢，就像現在金融數據反映出來的情況，存款大幅上升，不少民眾希望提前還貸，而不是增加消費。

投資基建 難助改善預期

內地過往刺激經濟的老經驗，是大力投資基建，在過去一段相當長的時間，這個策略運轉得相當好，既提振了經濟，又大幅改善了基礎設施；不過，在經過多年持續投資基建後，這個路徑同樣存在一些問題，首先是具備合理投資效益的項目愈來愈少，低效甚至無效投資逐步增加，金融系統壞帳撥備的風險上升；其次是基建拉動經濟的面比較窄，僅限於一些特定行業，一般民眾的感受不深，對改善預期、恢復信心幫助有限。

收銀根減債 槓桿卻愈推愈高

再如過去一些政策選擇中，過於強調控制財務槓桿，對於經濟帶來「控制風險的政策反而帶來新的風險」之反效果，例如理論上，減低槓桿率可以通過增加還債、減少借貸達成，過往政府希望降低槓桿時，常常採取收緊銀根、催收貸款的辦法，但金融實踐證明，收緊銀根催收貸款的辦法，常常造成實際槓桿率上升的結果，與理論想像完全不同。

理論和實踐結果背離的原因，是收緊銀根常常伴隨泡沫破裂、資產價格大幅下跌的結果，當市場主體擁有的資產價格跌幅快於減債速度的話，槓桿率就必然上升，造成愈減債財務槓桿愈高的怪狀。邏輯上，要想通過減債降低槓桿率，需要一個前提，就是在收緊銀根的同時，還能夠維持資產市場的大致穩定。

從中國近數十年的經濟槓桿率變化情況看，也大致印證了這個規律，多數情況下，財務槓桿率的降低、壞帳的解決，通常是在資產的升值周期，也就是說，當資產處於升值階段時，債務槓桿的問題相對容易解決；而當資產處於貶值階段時，積極減債很容易造成資產進一步貶值，繼而推高槓桿率，走向政策目標的相反方向。

由於中國的金融系統主要是國有，與西方發達國家金融系統普遍是私有的情況，有本質上的不同，一定程度具備國家信用背書，可以承受較西方金融系統更高的負債率，不宜貿然照搬西方的財務理論，自我設限，造成金融不能配合經濟發展的後果，忘記了金融應該服務於經濟健康發展的目標。

金融應服務經濟 忌照搬西方理論

去年底的中央經濟工作會議，將擴大消費定為刺激今年經濟的首要工作，也強調要確保房地產市場平穩發展，但是通過傳統的金融系統，放鬆信貸刺激消費、穩定房地產市場的辦法，近來也明顯遇到問題，例如一邊是金融系統不斷推動信貸增長，一邊是民眾不僅未見積極貸款，反而出現了排隊還房貸、減少貸款的行為。上月的金融數據反映，貸款按年有較大增長，可是同時又看到存款也在大幅增長，顯見貸款的增加並未轉化為社會需求的顯著增長。

最近還有一些令人感受複雜的消息，為社會所關注，各地有關房貸年齡的上限紛紛調高，某地竟然出現了「貸款年齡最長達100歲」的宣傳。據了解，相關產品是一款接力貸產品，需要有子女作為共同借款人，並且要根據買房人的實際情況綜合評估，最終需要銀行審批。據記者隨機訪問街頭民眾的報道，幾位受訪者都認為，這是變相讓子女背債的行為，態度相當保留。

想效果較好 宜棄過往路徑依賴

從實踐檢驗的結果看，在民眾對未來的預期沒有明確好轉之前，金融系統放鬆銀根、增加信貸的行為，並未得到民眾的積極回應。金融系統加力推出的非常招數，甚至可能會加重民眾對未來的悲觀，因為非常招數本身就意味着常規招數的失靈；勉強在這個方向繼續發力，很可能會事倍功半。

從近兩年刺激經濟政策的實踐看，很多過往常用、曾經有效的辦法，現在刺激經濟的效果都不算理想，要想刺激經濟有較好的效果，可能需要考慮拋棄過去形成的路徑依賴，打破禁錮思想的條條框框，一切從實踐出發，效果好的就堅持、效果不好的就改進，不能拿西方的經濟理論生搬硬套，否則經濟顯著好轉的目標就不容易實現。

▲ 在民眾對未來的預期沒有明確好轉之前，金融系統放鬆銀根、增加信貸的行為，未獲積極回應，繼續加力推出非常招數，甚至可能會加重民眾對未來的悲觀。（中新社資料圖片）