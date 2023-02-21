多管齊下 增勞動力吸引人才

根據統計處公布的最新勞動人口統計臨時數字，截至2022年底，本地勞動人口約379萬人，按年下跌1.5%。在勞動人口持續減少的同時，本地65歲及以上長者佔總人口的百分比，在2022年中已上升至超過兩成，使香港正式成為超高齡社會；在未來15年，65歲及以上長者的人口推算將增加接近一倍，預計於2039年上升至252萬，佔總人口的33%。

本地學費扣稅 鼓勵畢業生留港

在勞動人口下降及人口老化的困擾下，香港需要有足夠的優質人才，以配合香港知識型經濟及多元產業發展的需要，抓緊粵港澳大灣區建設、國家《十四五規劃綱要》和「一帶一路」倡議等為香港帶來的龐大發展機遇。特區政府應針對不同群組，推出相應的政策搶人才，並鼓勵市民就業，釋放社會潛在勞動力。

配合施政報告提出的「招商引才」政策，為吸引大學生畢業後留港工作，特區政府可為在香港工作滿兩年的合資格本地及非本地畢業生，提供本地大學學費稅務扣減，扣除助學金、獎學金及其他資助後，畢業生於本地大學付出的學費可作稅務扣減。相關大學學費可於畢業生在社會工作後第三至第五個課稅年度，分3年扣減，以此鼓勵合資格的畢業生留港工作，融合大灣區和抓緊「一帶一路」所帶來的機遇。

續讓銀髮族就業 紓勞動力萎縮

隨着市民大眾對健康的重視程度有所提升，以及受惠於醫療福利的改善，不少人即使已到退休年齡，身體依然強健，仍然有能力在職場上繼續發揮所長。從整體勞動人口結構而言，讓有能力及有意就業的長者留在或重投勞動市場，亦有效紓緩人口高齡化所引致的勞動力萎縮問題。

有鑑於此，政府可針對銀髮族繼續就業，推行以下稅務寬減及支援政策：

（i）向60歲或以上納稅人，提供較高的薪俸稅及個人入息課稅基本免稅額；

（ii）容許50歲或以上納稅人，就每隔一年進行一次的健康檢查醫療費用作稅務扣減，同時鼓勵預防保健；

（iii）由於為高齡員工購買勞工保險費用較年輕僱員為高，當局可向僱主提供毋須課稅的現金津貼，若僱主聘請60歲或以上人士，而該員工的月薪不多於兩萬港元，便可獲相當於該員工月薪2%至5%的現金補貼（比率按年齡遞增）。

支援託兒服務 讓父母重返職場

生兒育女後如何兼顧事業和家庭，往往成為夫妻間一大難題，有父母為了照顧子女而放棄原來的事業，全職照顧家庭，令供應勞動市場的工作人口減少。因此，鼓勵全職父母重返勞動市場，亦是其中一個切實可行的方向，以支持香港經濟的中長期發展。

現時香港有機構為家長提供幼兒至小學學童託管服務，但礙於地方限制及人手不足等問題，服務規模未能滿足社會需要。特區政府可以考慮增撥財政資源，整合兒童照顧者支援政策，包括：

（i）為低收入家庭設立兒童照顧者津貼，以提供補助；

（ii）按地區需要，增加各類託兒服務的資助名額；

（iii）於合適學校推行學校託管服務至下午7時，鼓勵全職父母重返工作崗位。

上述稅務建議有助增加本地勞動人口供應，緩解勞動力下跌趨勢，同時吸引人才留港發展，為香港注入新動力，推動經濟發展及產業提升，以鞏固香港作為國際及大灣區國際商業樞紐的重要地位。

（本文中的觀點僅代表作者的個人觀點，並不一定反映安永全球機構或其成員機構的觀點。）

▲ 在勞動人口下降及人口老化的困擾下，香港需要有足夠優質人才，以配合知識型經濟及多元產業發展的需要，當局應針對不同群組，推出相應政策搶人才，並鼓勵市民就業，釋放社會潛在勞動力。（資料圖片）