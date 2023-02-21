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科技園搶人才活動 助年輕人探索機遇

行政人員版 2023/02/21

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【本報訊】資訊科技（IT）人才競爭劇烈，作為本港創科培育基地之一的香港科技園公司，近日更是積極協助「搶人才」。科技園公司昨（20日）起舉辦Talent Game On 2K23，透過一系列人才發展及招

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欄名 : 職場新知

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