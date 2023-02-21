科技園搶人才活動 助年輕人探索機遇 行政人員版 2023/02/21 分享： 分享： 【本報訊】資訊科技（IT）人才競爭劇烈，作為本港創科培育基地之一的香港科技園公司，近日更是積極協助「搶人才」。科技園公司昨（20日）起舉辦Talent Game On 2K23，透過一系列人才發展及招 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 調查：亞太企業渴才 遙距工作模式助招聘 2023/02/20 調查：亞太企業渴才 遙距工作模式助招聘 全球科企裁員未止 今年來共涉逾10萬人 2023/02/15 全球科企裁員未止 今年來共涉逾10萬人 疫下兩大工作習慣 礙復常須及早停止 2023/02/09 疫下兩大工作習慣 礙復常須及早停止 研究：望見自然景觀 員工更快樂高效率 2022/12/29 研究：望見自然景觀 員工更快樂高效率 Twitter再裁5千合約工 多數無收正式通知 2022/11/15 Twitter再裁5千合約工 多數無收正式通知 職場技能 職場文化 求職招聘 就業 人工智能 華為 畢業 人力資源 機械人 STEM