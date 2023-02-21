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Google Meet更新 加入360度虛擬背景

行政人員版 2023/02/21

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Google積極發展搜尋引擎外，亦着力為旗下應用程式引入新功能。Google近日表示，在Workspace內Google Meet和Google Chat加入創意新功能，包括在Google Meet流

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欄名 : 科技新知

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