Google Meet更新 加入360度虛擬背景 行政人員版 2023/02/21 分享： 分享： Google積極發展搜尋引擎外，亦着力為旗下應用程式引入新功能。Google近日表示，在Workspace內Google Meet和Google Chat加入創意新功能，包括在Google Meet流 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Starlink全球漫遊 客戶加1566元可用 今日 Starlink全球漫遊 客戶加1566元可用 新加坡引入ChatGPT 料9萬公僕受惠增效率 2023/02/20 新加坡引入ChatGPT 料9萬公僕受惠增效率 Meta仿效TG Instagram添廣播功能 2023/02/20 Meta仿效TG Instagram添廣播功能 諾基亞夥兩企業 MWC展示6G新技術 2023/02/17 諾基亞夥兩企業 MWC展示6G新技術 Google研伺服器芯片 料2025年數據中心應用 2023/02/17 Google研伺服器芯片 料2025年數據中心應用 科技行業 科技硬件 科技軟件 Google Android iOS 商業