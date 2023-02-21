信和贊助港霹靂舞隊赴日集訓 出戰首場奧運積分賽爭取佳績

2024年舉行嘅巴黎奧運將新增霹靂舞賽事，一直支持推動本地霹靂舞發展嘅信和集團及旗下商場奧海城，為咗提供更多交流機會畀香港霹靂舞代表隊，贊助佢哋去日本接受大師級霹靂舞者訓練，同埋觀摩當地大型比賽及參與國際級賽事。

公關姊妹同黛安講，去年奧海城與香港體育舞蹈總會霹靂舞分部合作舉辦選拔賽，選出香港霹靂舞男女子代表隊成員，日前部分隊員獲信和贊助已飛到日本，展開為期9日嘅訓練與比賽。佢哋除咗有機會到東京代代木第二體育館觀摩當地大型霹靂舞賽事，更有機會到東京接受3日高強度訓練，並由日本著名霹靂舞團體Found Nation Crew兩位成員B-Boy Wingzero及B-Boy Ryo- Flow指導，進一步精進舞技。

香港霹靂舞代表隊將於本周五及六（24至25日），出戰九州舉行嘅Breaking For Gold World Series比賽，呢個比賽係奧運選拔系列賽之一，代表隊成員將喺比賽力爭有效積分，為打入明年舉辦嘅巴黎奧運舞台而奮戰；信和亦會喺3月舉辦本地選拔賽，冀為香港培育更多出色舞者。

本文轉載自《晴報》

▲ 香港霹靂舞蹈代表隊遠赴東京九州集訓

▲ 代表隊在東京接受B-Boy Wingzero（前排右一）和B-Boy Ryo- Flow（前排中間）指導，提升舞技。

▲ 韓國元祖級舞者B-Boy Physicx將出席3月本地選拔賽