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小氣方丈

副刊版 2023/02/22

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馬斯克（Elon Musk）收購和成為Twitter CEO後，觀其行徑，愈發為所欲為。日前，專門報道矽谷動態的新聞平台Platformer透露，在一個會議上，他問一眾工程師和顧問：「真是荒天下之大謬！我明明有多過一億追蹤者，為何曝光率只有幾萬次？」似乎他最關心的，並非如何優質管理Twitter，而是自己的曝光率和受歡迎程度，尤其是當他知道自己的瀏覽量少過拜登。

在場一位工程師很坦白地答馬斯克：「你的流量減少，並非演算法問題，而是純粹因為你人氣下滑了。」要一個相當自戀的人去承認自己其實沒有自以為那麼受人關注和歡迎，如何接受得來？最慘是這個自戀的人有權有勢，更是自己老細，那位Twitter工程師就是因為說錯一句話，而當場被馬斯克怒炒。

忠言逆耳，古今亦然，要有權有勢者聽人講真話，難過登天，愈高位的人愈容易玻璃心發作，一句唔啱聽，小氣的方丈不會讓說話的人過好日子。日清食品創辦人安藤百福曾說過一句話：「對經營者最有用的，是最刺耳的直言不諱」，但並非每個坐在高位者都有這樣的智慧、自信和胸襟。受不了真話的人，只會懲罰說真話的人，卻沒想過面對和處理問題，又或像馬斯克那樣，龍門任由佢擺：為了增加自己的瀏覽量，下令工程部做手腳，令Twitter主頁上的「為你推薦」（For you）一欄中，全部都是馬斯克帖文，即使那些根本沒有跟蹤他的Twitter用戶，也同樣收到這樣的推薦。

其他員工看見馬斯克怒炒工程師和搬龍門之舉動，會怎樣呢？對着個小氣方丈，有籌碼的，會陸續離開。不能離開的，還會同你講真話？傻的嗎？大家心裏有數，以後唯唯諾諾，你至叻、你最掂、你好勁、你最棒，日後將會一片歌舞昇平再無問題可言。相信打大赤肋腰圍內置車呔的國王，非常滿意這襲自以為靚到無倫的新衣。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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