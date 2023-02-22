東京文華東方酒店櫻花體驗 期間限定主題布置及下午茶 副刊版 2023/02/22 分享： 分享： 日本準備進入櫻花季，東京文華東方酒店亦推出極致櫻花體驗，迎接櫻花盛開的爛漫景致。透過一系列體驗、料理以及水療護理，讓住客感受日本的賞花文化。 極致櫻花體驗每晚185,200日圓（約10,806港元）起， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 Klook推出開關超限量半價優惠券 高鐵車票買一送一+優惠碼折扣達$60 2023/02/20 Klook推出開關超限量半價優惠券 高鐵車票買一送一+優惠碼折扣達$60 木更津三井Outlet直通巴士恢復運行 羽田機場出發最快25分鐘到達 2023/02/18 木更津三井Outlet直通巴士恢復運行 羽田機場出發最快25分鐘到達 搭華航比卡超客機去台北 全機Pokémon打卡位 2023/02/16 搭華航比卡超客機去台北 全機Pokémon打卡位 日本梅花季節開催 4大賞梅名所推介 2023/02/14 日本梅花季節開催 4大賞梅名所推介 倫敦多切斯特酒店改建 全新酒吧餐廳登場 2023/02/13 倫敦多切斯特酒店改建 全新酒吧餐廳登場 日本 酒店 東京 甜品 下午茶 賞花 櫻花 旅遊資訊 日圓