東京文華東方酒店櫻花體驗 期間限定主題布置及下午茶

日本準備進入櫻花季，東京文華東方酒店亦推出極致櫻花體驗，迎接櫻花盛開的爛漫景致。透過一系列體驗、料理以及水療護理，讓住客感受日本的賞花文化。

極致櫻花體驗每晚185,200日圓（約10,806港元）起，

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