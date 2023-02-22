中美關係波折多 「香港之治」受考驗

最近「流浪氣球事件」再次令中美關係出現波折，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，在上周六（18日）出席慕尼黑安全會議期間指出，美方所作所為是典型的濫用武力，明顯違反國際慣例和民用航空公約，中方強烈不滿，嚴正抗議。

美視華最大威脅 鴿派也轉鷹

不難看出，此次「流浪氣球」被惡意炒作的背後，是美國「鷹派」向拜登政府施壓的又一次表演。前段時間，中美雙方都為美國國務卿布林訪華作準備，但就在布林肯即將訪華的當口，美國國內有人不願意看到中美關係走向緩和，故意小題大做。

一國兩制下的香港，在中美之間是一個特殊的角色，中美關係不斷出現的波折，必然波及到香港，「香港之治」未來將經受更加複雜嚴峻的考驗。

從2018年時任美國總統特朗普挑起中美貿易戰至今，美國對華遏制戰略愈來愈清晰。彼時，美國還以「中國違反世貿規則」、「中國侵犯知識產權」、「中國偷竊美國技術」等理由作藉口，對中國實行制裁；如今，美國朝野上下則非常直白地表示：「中國是美國最大競爭對手、最大威脅」，連基辛格（Henry Kissinger）這樣的傳統「鴿派」人士都說：「在必要的情況下，美國可以對中國使用武力。」

美國為甚麼要遏制中國？美國前總統奧巴馬曾說過：「中國人如果過上我們的生活，我們只能去吃草。」這句話說到了根子上。當今世界有37個發達國家，總共9億多人，其中美國佔3.32億人；而中國有14億人口，中國的目標是在2035年達到中等發達國家的水平，也就是人均GDP達到2.5億至3.99億美元。按這個數字計算，屆時中國GDP將佔全球經濟總量的40%以上，遠超美國。

一個要崛起一個要遏制 矛盾本質

試想，若中國如期實現這個目標，美元霸權地位還能保住嗎？這才是美國的心病！近年來，無論是共和黨還是民主黨，在反華的問題上立場高度一致，這也就不足為奇了。

然而，中國不可能放棄發展的機會，中國是一個大國，也不可能如日本般作美國的附庸，「以中國式現代化實現中華民族的偉大復興」，這才是中國要走的路。一個要崛起，一個要遏制，這是中美矛盾的本質，決定了從現在起到2035年的十幾年裏，中美關係注定會充滿波折。

盡管現在香港比較平靜，但站在美國某些人的角度看，香港仍是美國圍堵中國的理想之地。

在西方人的視野裏，香港是中國「最開化的地區」，因為這座城市在英國人管治之下長達百餘年，接受了西方文明的熏陶。香港與西方價值觀相通、法律制度相通、經濟制度相通，且人員流動頻繁、經濟往來密切、文化交流深入，最容易與西方在同一頻道上思考問題，也最容易接受西方的自由、民主、人權理念，把香港作為一枚棋子來對付中國，會有事半功倍的效果；雖然2019年的「修例風波」未能達到預期目的，但並不意味着今後沒有得手的機會。

站在香港的角度看，香港是中國的一個特別行政區，國安法實施後，國家安全的籬笆扎緊了，香港在維護國家安全上不會有絲毫含糊，香港不願意、也不能被利用；但美國將一直「惦記」着香港，不會放棄，這正是未來中美關係波折的大背景下，「香港之治」的一大難題。

港處夾縫 兩原因可變緩衝地帶

「香港之治」的難題有解決方案嗎？有的。同樣是半杯水，悲觀之人感嘆：「只剩下半杯水了！」，樂觀之人驚喜：「太好了！還有半杯水！」；同樣道理，在悲觀之人看來，香港在中美博弈的「夾縫」中生存，今後的日子不好過，而在樂觀之人看來，香港可成為中美博弈的「緩衝地帶」，理由有二：

第一，中國對外開放的大勢不會變。國家主席習近平反複講過：「中國開放的大門不會關上，而會愈開愈大」，這些年來，美國對中國採取了許多制裁措施，違背市場規律、違反世貿規則、逆全球化，具有明顯的政治色彩，中國雖採取了反制措施，但總體上是克制的；而且，面對美國試圖孤立、圍堵中國的態勢，中國不斷尋求突破口，千方百計融入國際經濟大循環。

第二，美西方企業不會輕易放棄中國市場。中國市場規模龐大，且成長性好，這是世界公認的。美國挑起中美貿易戰5年來，中美貿易不降反升，2017年，中美貿易額為5,837億美元，至2018年3月，特朗普簽署對華貿易備忘錄，對中國出口商品強徵高額關稅，中美貿易戰開打，但出人預料的是，根據美國商務部數據顯示，2022年中美之間的商品貿易總額增至6,906億美。這說明資本是誠實的，美西方企業不會輕易放棄中國市場，中美經濟絕無「脫鈎」之可能！

「樞紐」5大條件 港具備優勢

時下，「逆全球化」現象抬頭，但不可更改全球化的大勢；在全球化大格局下，必須有一些城市承擔「樞紐」角色。

「樞紐」至少應具備以下條件：其一，地理位置優越，交通、通信、運輸網絡發達，國際聯繫暢通；其二，營商環境優越，實行簡單低稅制，貿易自由，資金可以自由進出；其三，專業服務水平高，能提供世界一流的金融、會計、國際仲裁等專業服務；其四，包容度高，對不同文化、生活方式、宗教和民族具包容性，能吸引全球高端人才滙聚；其五，具有廉潔和高效的行政體系、穩定的政治環境，健全、可靠和尤其以普通法為基礎的法律與規管制度，英語運用廣泛，具有良好的國際信譽。

若以這5條標準考量，全球具備這些條件的城市並不多，而香港恰恰具備這些優勢；在亞太地區，香港是一個理想的「樞紐」。

借助國家力量 拓全球經濟格局

中央一直支持香港發揮獨特優勢，拓展暢通便捷的國際聯繫。全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長兼領導小組辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍多次指出，發揮香港背靠祖國、聯通世界的優勢，是提升香港國際競爭力的重要條件，對於共建「一帶一路」、促進合作共贏，都具有十分重要的意義。

除了打造中美之間的「緩衝地帶」外，香港在全球經濟格局中還有廣闊空間。行政長官李家超早前率團訪問中東8天，歸來後深有感慨地說，沙特阿拉伯和阿聯酋兩國商界對大灣區很有興趣，但為「入門」而苦惱，香港正好發揮「超級聯繫人」的角色。他稱，當今世界地緣政局急速變化，不少國家包括中東國家，都尋求分散投資風險，進行多元化投資，香港作為最佳投資平台，勢必獲得更多機遇。

中東地區僅是香港拓展國際市場的一個方向，香港應在國家的支持下，與「一帶一路」沿綫和RCEP各國，建立更廣泛和密切的經貿及文化關係；應吸引大批跨國企業到香港設立辦事處、總部或運籌機構；應在人民幣國際化的過程中承擔更重要角色。同時，香港應加快融入國家發展大局的步伐，特別是在參與粵港澳大灣區建設中一展身手，有中央的支持，香港的發展舞台會更加廣闊。

未來中美關係肯定不會一帆風順，定然會給香港帶來負面影響；但香港社會只要審時度勢、精準施策，香港一定有能力抗拒風險、開闢新局。

▲ 未來中美關係肯定不會一帆風順，定然會給香港帶來負面影響，但只要審時度勢、精準施策，香港一定有能力抗拒風險、開闢新局。（資料圖片）