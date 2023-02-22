恒指成分股變更 預測股價神器？

恒生指數季度檢閱在即，大眾目光將再次聚焦。新納入成為恒生指數成分股的公司，曝光在水銀燈下，無疑是喜事一樁；而被剔出的公司，則可能愁眉苦臉。季檢背後，有着整個股票市場的律動，尤其近20年，指數基金和交易所交易基金（ETF）大行其道，以恒生指數掛鈎的盈富基金為例，截至去年12月底，其市值超過1,200億港元，成分股一進一出，都涉及數以十億資金的變動，自然牽動投資者神經。

納入指數對股價影響 4常見理論

學術界對指數成分股變更後股價表現的研究，至少可追溯至50年前，研究發現，納入指數的股票短期股價上升，剔出指數的股票短期股價下跌，而背後原因，則是學術界關注重點。

第一個理論，是股價的需求曲綫是向下，而非水平。在理想的金融市場，股價的需求曲綫應是水平，或非常接近水平，即股價基本不受需求影響，因為投資者隨時可以在市場裏找到相似的替代品；但現實世界裏的金融市場並不理想，股票被納入指數，投資者（尤其是被動型基金）想買，帶動需求因而股價上升，這說明了股價的需求曲綫向下。

第二個解釋是流動性理論，投資者預期，納入指數的股票之流動性（即成交量）會上升，投資者要求的流動性溢價則會下跌，因而股價上升，反之亦然。

第三個解釋是影子成本理論，一個持有充分分散組合的投資者，相對另一個持有不分散組合的投資者，其要求的回報較低，因其組合較為安全，而兩個組合要求回報的差別，稱之為影子成本。當一隻股票被納入指數，就會吸引更多投資者的關注，被放進投資組合的機會增加，使組合更分散而要求的回報降低，從而使納入指數股票的股票上升。

第四個解釋是營運表現理論，投資者相信，被納入指數的股票，其前景看好，且將來有不俗的營運表現，按股利折現理論，預期上升的現金流和紅利，都會令股價上升。

被剔除股票回報 優於新納入公司

筆者關注指數成分股變更後股價在3至5年後的長期表現，研究發現，納入指數的股票，其機構投資者持股增加，反之亦然，這很大程度為股票需求曲綫向下理論提供實質解釋；我們亦發現，指數變更後股票的長期變現，結果令人意外，在標普500指數的變更研究裏，發現無論是新納入還是被剔除的股票，其長期股價均優於大市，而且被剔除股票表現比新納入股票還要好，兩者股價的差異，可以由財經分析師的分析人數和營運表現來解釋。

而在恒生指數的研究裏，我們發現，被剔除公司在未來5年的表現優於恒生指數本身，而新納入的股票則無此現象，兩者股價的差異，可由國企股的表現較差和家族企業的表現較好來解釋。而在所有考慮的可能因素裏，公司營運表現的變化，最能解釋新納入和被剔除公司的長期股價走勢，最新一份研究滬深300指數的研究，結果也和我們的研究大體一致，即被剔除公司股票的長期回報，優於新納入公司的股票。

筆者也從內地A股研究中，驗證了股價需求曲綫向下的事實。研究基於2005年開始的股權分置改革，股權分置改革之前，內地A股上市公司有大量不允許在交易所交易的非流動股；股權分置改革讓這些非流動股變更為流動股，從而導致A股的供給大量增加。筆者發現，在短期內，受到衝擊的A股股價下降約30%，而同一間公司的B股或者H股同期股價完全沒有變化；至於長期看，這些衝擊有所回升，但是即便在接近10年以後，需求衝擊對股價的影響依然沒有完全消失，股價的需求曲綫向下不僅在短期內成立，在長期也可能一直存在。

市場效率增 指數成分股效應式微

指數成分股變更後的表現，在新世紀也有所變化。早年研究發現，股票在納入或剔除出指數後的股價變化屬永久性，上升的股價不會跌回來、或下跌的股價不會回升，即在未來一兩個月內股價不會逆轉，但2017年在《財務研究評論》（Review of Financial Studies）的研究發現，這一現象在2000年後有所改變，股價的永久性改變不再是事實，而呈現短暫上升後即回調的逆轉；更有趣的是，有研究發現，在2016至2020年期間，納入或剔除出標普500指數的股票，如果來自或納入了標普400中盤股指數（S&P MidCap 400 Index），價格在公布納入指數後的3天竟然下跌，而被剔除出指數的短期股價竟然上升。

究其原因，造成這一違反理論的現象，是由於標普400中盤股指數成分股被機構投資者大幅持有所造成；其他研究也顯示，最近10年的指數成分股效應，在標普500指數幾近消失。有研究從5方面探究其原因，發現被納入或剔除公司的特徵、流通性，以及能否準確預測成分股更改這3個原因的解釋力度偏弱，而股票在標普500指數和標普400中盤股指數之間跳躍造成的淨需求下降，以及市場效率的提升，是造成指數成分股效應式微的主要原因。

投資者關注指數成分股的變更，主要原因是希望在股價升跌中獲利；那麼，指數成分股的變更，對公司是否也有實質的好或壞影響呢？研究發現，公司一旦成為標普500指數成分股，會在補償、投資和財政政策等多方面造成影響，成為指數成分股固然是公司表現優秀的結果，公司的信用評級會上升，因而融資成本會較低；但同時也會使公司備感壓力，因為一旦表現不濟，便會被剔出指數。研究發現，公司一旦被納入標普500指數，股份回購會增加，使回購力度和指數內同儕看齊，同時公司的投資減少、增發股票減少、派息增加，資產回報率也降低。

恒生指數自1969年創立，迄今已逾50載，多年來一直是香港股市的標誌性符號，恒生指數幾乎等同香港股市。隨着市場的發展，恒生指數也經歷了數次重大改革，以更能代表香港股市，其中一項重大改變，是指數成分股由創立時的33隻逐步增加，目前是76隻，而終極目標是100隻股票。長久以來，指數成分股的納入和剔除，在數量上對等，例如3隻被納入也勢必表示3隻會被剔除。

旗艦指數成分股的大幅增加，在學術上是新的課題，至今尚無研究；對恒生指數的研究，也是鳳毛麟角。以標普500指數的研究為參考標準，其實香港股市和恒生指數有其獨特之處，例如對標普500指數的研究，大多集中在被納入的股票，而非被剔除的股票，原因是大部分被剔除出標普500指數的公司，是因為被收購，所以是被動離開標普500指數；而恒生指數不同的是，幾乎所有被剔出恒生指數的公司，是因為公司表現不濟，不能再代表香港股市最優秀的企業，恒指公司主動將其剔出指數，這些都值得深入研究。

恒指季檢在即，幾家歡喜幾家愁。從散戶投資者角度，如果無法準確預測哪家公司會被納入恒指，而是等到恒指公司公布時才買入，做輸家的機會頗大，因為在資訊捕捉方面，散戶始終無法與機構投資者相提並論；若想長期持有恒指新貴，恐怕也會事與願違，根據香港市場的學術研究，這些股票不能戰勝恒指本身，還不如直接持有恒指基金和ETF；相反，有勇氣和膽識敢長期持有被剔出恒指的公司，相信否極泰來，又能管理好自己組合的風險及分散組合投資，那麼歲月之神或會給予豐厚回報。

▲ 學術界對指數成分股變更後股價表現研究多年，而投資者關注指數成分股變更，則主要是希望在股價升跌中獲利。（法新社資料圖片）