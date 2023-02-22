過濾垃圾郵件失靈 Outlook已解決故障

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微軟（Microsoft）電郵系統Outlook近期頻繁出現事故，日前又再現故障，垃圾郵件過濾系統失靈，大量垃圾郵件被傳送到用戶的收件箱。惟根據Microsoft服務健康情況網頁數據，公司已解決是次故

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