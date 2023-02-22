過濾垃圾郵件失靈 Outlook已解決故障 行政人員版 2023/02/22 分享： 分享： 微軟（Microsoft）電郵系統Outlook近期頻繁出現事故，日前又再現故障，垃圾郵件過濾系統失靈，大量垃圾郵件被傳送到用戶的收件箱。惟根據Microsoft服務健康情況網頁數據，公司已解決是次故 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Starlink全球漫遊 客戶加1566元可用 2023/02/21 Starlink全球漫遊 客戶加1566元可用 Google Meet更新 加入360度虛擬背景 2023/02/21 Google Meet更新 加入360度虛擬背景 新加坡引入ChatGPT 料9萬公僕受惠增效率 2023/02/20 新加坡引入ChatGPT 料9萬公僕受惠增效率 Meta仿效TG Instagram添廣播功能 2023/02/20 Meta仿效TG Instagram添廣播功能 諾基亞夥兩企業 MWC展示6G新技術 2023/02/17 諾基亞夥兩企業 MWC展示6G新技術 科技行業 科技硬件 科技軟件 歐洲 Microsoft