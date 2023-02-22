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太古「綠色廚房」計劃 美心11餐廳獲認證嘉許

行政人員版 04:00 2023/02/22

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近年企業愈來愈注重環保和可持續發展，黛安聽聞，太古地產以租戶為本嘅「綠色廚房」計劃取得傑出成果，美心集團旗下11間餐廳更榮獲「綠色廚房」認證嘉許，為獲獎最多嘅餐飲租戶，其中10間更榮獲最高嘅「三葉」級別，位於香港就有太古廣場嘅THAI BASIL、wellwellwell、魚治及東薈城嘅Shake Shack，其餘6間喺中國內地。以THAI BASIL為例，店內設高效節能爐具及廚具、自動感應開放式焗烤爐等；與2020/21年度相比，餐廳喺用電、用煤氣及用水效益上，分別提升7%、26%及59%，整體碳排放量減少14%。

「綠色廚房」計劃由2017年推出至今，已有77間位於香港及中國嘅餐廳獲頒發認證。計劃透過「綠色廚房技術指引」及分3個級別嘅「綠色廚房」嘉許制度，協助餐飲租戶喺正式營運前，將高效能可持續方案融入餐廳設計中，冀提升可持續發展表現及改善員工身心健康。指引亦涵蓋提升能源及用水效益、改善空氣質素和廢物管理等多個範疇。

太古地產董事-技術統籌、可持續發展及設施管理邵婉儀分享：「好高興能與理念一致嘅租戶如美心集團長期合作，充分發揮可持續發展效益，並確保有關項目以可持續發展方式建造及營運。」

美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威都話︰「我哋制定嘅2030年可持續發展策略，聚焦提供更多健康及可持續食品選擇、減廢、減塑、減碳、關愛員工及社區等議題，同時以創造價值為先。」

本文轉載自《晴報

太古地產綠色廚房。左起余兆倫、蕭德威、邵婉儀、何浩儀。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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