當太湖明珠奔赴東方之珠︰無錫與香港共創無限未來

2月21日，主題為「雙灣融合 共創未來」的2023無錫—香港科創產業融合發展交流會在香港舉行，會上，無錫香港科創中心揭牌，無錫太湖灣科創載體正式亮相，無錫粵港澳人才政策為來錫創業就業的香港青年才俊提供誠意滿滿，含金量十足的政策扶持。無錫—粵港澳大灣區（香港）經貿促進聯絡處揭牌，打造雙灣融合前哨站。成功啟動無錫企業邁向國際化專案落地儀式，10家企業帶着項目來到香港，選擇香港作為邁向國際化的目的地。另有人才、產業、創新、金融4個大類，6個批次，43個項目在會上集中簽約。

地處長三角幾何中心，素有「太湖明珠．江南盛地」美譽的無錫正發揮區位及生態優勢，在472平方公里範圍內，構建「一核三灣，一城十元」的太湖灣科創帶空間結構，在環太湖科創共同體中不斷凸顯C位擔當。無錫與香港作為太湖灣與後海灣的經濟引擎，合作發展日益緊密，資源要素互融互通，互利共贏的態勢愈發凸顯。

全方位對接 產業協同持續深化



香港是無錫最大的境外投資目的地和第七大交易夥伴，雙方經貿合作涵蓋現代服務業、科技研發、物流運輸、資訊諮詢等多個產業。截至2022年底，無錫企業對香港投資專案約佔全市對外投資專案的1/4。同樣，港資企業是無錫外商投資企業發展的主力軍。截至2022年5月，香港在無錫累計投資5,640家企業，投資總額1,308億美元，在無錫主要外資來源地中排第一位。

2021年，無錫啟動長三角—粵港澳（無錫）科創產業融合發展區建設，深化與大灣區在產業鏈、供應鏈、創新鏈、人才鏈的對接，兩地間產業協同持續深化，盛合晶微三維多晶片集成封裝、邁德威視智慧視覺總部等一批與粵港澳合作專案加快推進，前海人壽華東投資總部、交能綠色基金等一批重大金融合作項目落地；科創合作成果顯著，無錫深港協同創新中心、江陰（深圳）創新中心等重點飛地平台投入運營，無錫．橫琴粵澳協同創新中心揭牌成立；人文交流日益緊密，舉辦「無錫文化旅遊周」活動推動跨區域文化旅遊領域互動合作，與港中文（深圳）高等金融研究院共同創辦陶朱書院……從產業到金融，從科技到人文，無錫與粵港澳全方位對接明顯提速。

飲水思源 反哺家鄉



無錫和香港有着頗深的淵源。作為中國民族工商業發祥地，無錫曾有一批實業家到香港開創事業，他們秉承實業報國的家國情懷和愛國愛鄉的優良傳統，積極反哺家鄉。

眼下，無錫梅園的梅花又盛放了，正是身處香港的榮氏家族無錫脈絡的詮釋。去年，榮氏梅園建園110周年之際，榮智健先生和榮家第四代子孫捐建思源台，飲水思源，不忘家鄉；香港江蘇社團總會會長唐英年是無錫望族唐氏後人，曾多次回錫尋根。「唐君遠教育基金會」培養了大量實業人才；以發揚中國文化為初衷，無錫人錢穆創建香港中文大學（新亞書院）。

活動期間，無錫還將為香港遊客派送「明珠輝映 會心相逢」千萬好禮免費游大禮包，包括1,000間君來集團旗下精品酒店客房券及50萬張無錫知名景區門票，涵蓋太湖黿頭渚、惠山古鎮、靈山勝境、梅園、蠡園、拈花灣禪意小鎮等熱門景區。

（特約）