長江集團中心二期發揮「人本設計」理念 戶戶坐享維港全景

預計於今年年底落成的長江集團中心二期，是近期商用物業市場焦點，皆因項目位處中環海濱地段，前臨270度無敵維港海景，加上位處核心商業區，交通便捷且佔地理優勢，建築設計充分發揮地段優勢，更採用彈性的內部間隔設計，以滿足租戶的多元化需求為本，打造出市場罕有的嶄新超甲級商廈。

長江集團中心二期樓高41層，總建築面積達550,000平方呎。項目的入口仿如巨型水晶立方，約13米高特高樓層，盡顯氣派，設於6樓的電梯大堂亦採用了玻璃幕牆，飽覽壯闊海景。項目採用以人為本的設計理念，以租戶的角度出發，透過建築設計滿足其需要，特別是景觀方面，戶戶均可坐享維港海景，又例如雙上落客區的設計，方便租戶進出夏愨道和琳寶徑，並提供185個車位，照顧商務出行需要。

▲ 主入口的水晶立方，以約13米高樓層配以巨型玻璃幕牆設計，氣派宏偉。

項目分為東西兩座，採用了獨特的雙電梯大堂設計，讓每層東、西座的租戶分別擁有企業專屬樓層式地址，專屬私人電梯大堂及獨立出入口，一出電梯直達租戶的接待大堂，設計盡顯其尊貴級數。

▲ 6樓的電梯大堂特高樓層，可飽覽270度無遮擋維港海景，視野遼闊。

側核心筒設計 所有租戶享維港海景

這個項目的其中一大特色，是所有辦公樓層選用了寬度約2.7米流麗剔透的玻璃幕牆配以側核心筒設計，不論任何面積的租戶，均可享有寬闊的維港景致，充份發揮地利優勢。

此外，項目以靈活的間隔滿足租戶需要，每層的標準樓層建築面積約17,254平方呎，採用方正及無中柱式設計。為了照顧企業對單位面積的不同需求，項目提供多個獨立單位的間隔方案，幫助租戶打造靈活多變的實用空間。每個單位更同樣設有專屬洗手間，大大地提升私密度。

▲ 項目的靈活間隔布局，讓每層單位均可享270度無遮擋維多利亞港壯闊景致。

可持續發展設計 關注租戶身心健康

近年企業社會責任及可持續發展是商界關注的重點，長江集團中心二期關顧租戶員工的身心健康，包括特別設計空中花園，為員工提供放鬆的地方，以紓緩身心壓力。同時亦重視環境衛生，增設了免觸式智能系統及持續空氣淨化等設施，全方位保障租戶及員工的健康。

另外，長江集團中心二期更有多項可持續發展設計融合環保節能元素，例如大廈綠化面積最大化、減少大廈能源消耗、持續淨化及監測室內空氣質量等，租戶更可透過流動應用程式，遙距操控辦公室照明及空調系統。

長江集團中心二期作為中環近年罕有的全新超甲級寫字樓，集眾多優勢於一身，相信是跨國集團、知名企業設立辦公室的不二之選。

▲ 長江集團中心二期戶戶坐享維港海景，是近年罕有的全新超甲級寫字樓。

（特約）