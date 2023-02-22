累積口碑成關鍵　RAGAZZA重視品質、服務、價格 

珠寶種類繁多，選擇良好商譽的珠寶行可以免去購入次貨或遇上黑店的風險。很多消費者偏愛在門市選購珠寶的原因在於能夠直接觀察和試戴產品，有銷售人員提供建議及產品解說。要在連鎖珠寶商和大大小小的珠寶品牌中脫穎而出，需要的除了是產品多元化、高質量，以及銷售人員具備專業知識外，顧客的服務體驗也是不容忽視的一環。

在資訊泛濫的年代，消費者隨手在互聯網找到產品和價格資訊，品牌要留住客戶就要提供公道的價格和高品質的產品。在產品選擇方面，亦要多元化，提供不同類型的選擇，才能夠吸引客戶的目光。

在香港和澳門均設有門市的RAGAZZA鑽石行除了天然鑽石，亦有由實驗室培育，化學成分與天然鑽石對等的培育鑽石，兩類產品均有國際證書。RAGAZZA在產品定價和品質同樣有追求，價錢上務求令客人覺得物有所值；而品質上亦會謹慎把關，因為他們相信不論是求婚、結婚，挑選的戒指也是一生最重要的。

RAGAZZA團隊由上至下均願意多行一步，以顧客為中心，從顧客的角度思考，按照顧客的預算、場合和需要，提供客觀、貼近其需要的建議。門市擁有的不同類型的產品，顧客可以得到更全面的產品比較，銷售人員亦不需帶有偏見地只銷售單一類型的產品，按照產品的真實性提供建議，顧客可以自己決定選購天然鑽石或培育鑽石。憑着在價格、品質和服務的精益求精，也為RAGAZZA累積了不少的口碑。

▲ RAGAZZA提供天然鑽石、培育鑽石和其他寶石供顧客挑選。

RAGAZZA綫上綫下體驗 真實評價讚高性價比

RAGAZZA香港旗艦店位於市中心尖東，而澳門門市則位於澳門半島皇朝區。顧客在RAGAZZA門市能親眼觀察鑽石的色澤、外觀是否合心意，門市設有儀器供顧客檢查鑽石，也有專業職員提供產品資訊，讓購物旅程更為圓滿。

同時，RAGAZZA門市擁有充足的鑽石選擇和和款式，方便顧客挑選心儀的產品。如果顧客在現場挑選鑽石，RAGAZZA會將選好的鑽石交到成熟可靠的金器生產綫，由經驗豐富的工匠製作美輪美奐的珠寶。

▲ RAGAZZA旗艦店為顧客提供以顧客為中心的服務。

為了方便顧客，RAGAZZA更設有功能完善的網站，詳細羅列了不同類型的珠寶產品，以天然鑽石和培育鑽石為例，消費者可以在網站上看到鑽石的360度影片和鑑定所證書，亦設有佩戴鑽飾的效果圖，大大提高了在網站上選購的信心。網站上也可以看到顧客的真實評價。不少顧客也稱讚職員擁有充足的專業知識、態度親切友善、高性價比、物美價廉。

品質保證 售後完善 保障消費者

並非所有人也懂得鑽石的相關知識，因此避開不良銷售手法的黑店，對消費者來說相當重要。「好唔好買培育鑽石？」、「IGI好唔好？」、「求婚1卡好唔好？」，這些問題RAGAZZA門市職員每天都會客觀地回答。另外，在產品標示上，RAGAZZA嚴謹地標明天然鑽石、培育鑽石、或其他寶石的種類，並以真實資訊回應消費者。

在RAGAZZA出售的天然鑽石或培育鑽石均獲國際機構GIA或IGI的證書，而且RAGAZZA對於產品質量亦有相當要求，慎重地為顧客做了篩選，不會出售奶鑽、矇石或帶有劣等評級的鑽石，減少了顧客誤選次貨的機會，具有品質保證。

▲ RAGAZZA為顧客提供有品質保證的鑽石。

在供應方面，RAGAZZA與跨國培育和切割機構直接合作，無需代理，因此能向顧客提供充足的選擇和相宜的產品價格。RAGAZZA更為顧客提供全面的售後保障，包括免費更換、產品保養、修改尺寸、翻新等，讓鑽飾能長久地閃爍奪目。這些優點，也是RAGAZZA在港澳地區深受消費者歡迎的原因。該品牌更獲得2022年度「卓越優質珠寶零售品牌」和「創新商業方案大獎」。

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（特約）