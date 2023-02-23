廣州老牌酒樓有陶陶居和蓮香樓，後者除其「飲茶文化」領導地位外，禮餅更是首屈一指，酒樓原名「連香樓」，早在光緒十五年（即一八八九年）開業，正因酒樓蓮蓉餡料做得出色，金漆招牌才改為「蓮香樓」。

相傳「蓮香樓」著名點心師傅區茂主管「大按」（即是做禮餅部門），他不單手藝精湛，做事也勤快，不時會巡視外賣部，看看哪樣餅食好賣，他便會回到「大按」作補餅行動，以致永遠不會有缺貨情況，以廣東話形容便是「無嗰樣、整嗰樣」，也正是俗話「阿茂整餅」的歇後語。

在香港，話別人「阿茂整餅」頗有貶義，意味多此一舉，做事結果無謂，反而帶來反效果，故此引致另一罵人貶句「正一阿茂」。奇怪是，「阿茂」本是出色員工，任何機構都會高興有員工關心公司出品和形象，並身體力行保障公司利益，「無嗰樣、整嗰樣」本應是正面態度，惟不知何時何日開始，竟被誤判為「多此一舉」。

醫管局是龐大醫療機構，為保證醫療人員按規條辦事，便定下不少Standard Operating Procedure（SOP），這是合理的，惟在SOP引領下，員工極少會「無嗰樣，整嗰樣」。以新治療藥物為例，中國近年生產不少「Me-too」新藥，即仿效外國而製成並有相同效果的新藥，例如免疫治療類似Pembrolizumab便有Sintilimab和Tislelizumab，內地早已應用，價錢也便宜一大截，但正因我們缺乏「阿茂」精神，便不會「無嗰樣、整嗰樣」，故此至今還是安全地墨守成規。

醫學院可能要考慮成立「阿茂訓練課程」。

後記：慶幸香港有兩位「阿茂」，為經濟和健康把關，他們的「無嗰樣、整嗰樣」精神，是人民福祉。