名勝世界郵輪新航班 4月香港出發至高雄$1,299起 副刊版 2023/02/23 分享： 分享： 隨着台灣正式開放港澳人士自由行，名勝世界郵輪旗下的名勝世界壹號，將於3月10日開始香港母港營運，正式展開公海遊航次。由4月2日開始，展開分別逢周日及周三由香港出發往台灣高雄的4日3夜及3日2夜航次，而 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 東京文華東方酒店櫻花體驗 期間限定主題布置及下午茶 2023/02/22 東京文華東方酒店櫻花體驗 期間限定主題布置及下午茶 Klook推出開關超限量半價優惠券 高鐵車票買一送一+優惠碼折扣達$60 2023/02/20 Klook推出開關超限量半價優惠券 高鐵車票買一送一+優惠碼折扣達$60 木更津三井Outlet直通巴士恢復運行 羽田機場出發最快25分鐘到達 2023/02/18 木更津三井Outlet直通巴士恢復運行 羽田機場出發最快25分鐘到達 搭華航比卡超客機去台北 全機Pokémon打卡位 2023/02/16 搭華航比卡超客機去台北 全機Pokémon打卡位 日本梅花季節開催 4大賞梅名所推介 2023/02/14 日本梅花季節開催 4大賞梅名所推介 台灣 郵輪 高雄 旅遊資訊