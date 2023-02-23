名勝世界郵輪新航班 4月香港出發至高雄$1,299起

隨着台灣正式開放港澳人士自由行，名勝世界郵輪旗下的名勝世界壹號，將於3月10日開始香港母港營運，正式展開公海遊航次。由4月2日開始，展開分別逢周日及周三由香港出發往台灣高雄的4日3夜及3日2夜航次，而

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