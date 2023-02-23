人口老化開支增 稅基改革不容緩

剛公布的財政預算案有多項關於創科、環保等措施，也繼續派消費劵，金額為5,000元。消費劵的效果如何？2021年和2022年分別派了5,000元和10,000元的消費劵，而2022年的零售銷貨額為3,499億元，比起2021年的3,529億元更低；餐飲呢？2022年的總數為868億元，也低於2021年的927億元；至於GDP方面，2022年亦下跌了3.5%。看了這些數字，消費劵的威力相信大家心中有數。

續派消費劵 提振效用成疑

有些人會覺得，不派發消費劵很不是味兒，但如果政府花費數百億元，卻竟然刺激不了消費，甚至幫助了鄰近的國家，豈不是變成他國的消費劵？代價可能是未來大家去公立醫院的輪候時間會長了，是現在享樂或為將來計劃的課題，但原來不少人喜歡現在享樂，這點筆者無話可說。

預算案針對的是財政，但不少非財政政策也是會影響財政的，例如對抗新冠疫情時，當局用了封鎖的方式來應對，熔斷航班、圍封強檢、嚴苛限制進出餐廳食肆等，令本港的航空樞紐地位受到重創。為支持航空交通復甦，財政預算案提出減免機場費用、為復辦或新開辦航綫提供誘因，以重建航空樞紐地位，但其實最好的方法，是非財政部門在提出措施時，要考慮對宏觀財政的影響，一直以來當局似乎未有顧及這點，於是不少措施重創了經濟，令政府出現赤字，其實這些赤字可以減少的，一些部門只從部門角度想，沒有在大局方面想。

財政紀律堪憂 部門欠協調

另外一個例子，是疫情下不少餐廳倒閉，抗疫措施令有才能的人外流，為了平息民憤，要用派錢的方式去應對，本港前後受2019年逃犯條例修訂風波、2020年開始的疫情影響，前者大可避免，後者則可以更好地運用公帑，減少公共開支，但結果大家也知道，看起來是部分官員失職或作出錯誤的決定，最終要用公帑來補償，反映當局的財政紀律相當令人憂慮，予人的印象是政府以為有龐大的財政儲備作後盾，就甚麼也不怕。

相比起熔斷航班帶來的經濟損失，今次財政預算案中提出的減免機場費用、為復辦或新開辦航綫提供誘因等，根本是微不足道，航空公司當時為應對改了又改的航班，已經損失慘重，這是非財政部門沒有與財政部門協調，導致主體蒙受龐大損失的典型例子。

而各自為政的弊端，在最近因「基因編輯人類胚胎」被判監的內地科學家賀建奎獲批「高端人才通行證計劃」簽證一事表露無遺，令財政預算案中的招才招商措施蒙上陰影。

財政預算案亦提出，調整買賣或轉讓住宅及非住宅物業須繳付的從價印花稅（第二標準稅率）之稅階，以普遍的600萬至900萬元單位為例，稅率由3.75%減至3%，可節省45,000元至67,500元稅款。這是遲來的決定，因為本港樓價在10多年來上升了不少，稅階沒調整實在對想置業的市民不公，最理想自是把稅率再下調，但會影響特區政府的收入，而政府的收入是一個較大、較長遠的課題。

長遠收入基礎 多年交白卷

今次財政預算案中沒有處理長遠的政府收入基礎，2022至2023年度樓股皆跌，地價收入、印花稅收入兩者由每項過千億元，到分別減少400多億元，加起來當局已少收近千億元，利得稅收入雖然只少收57億元，但不能高興得太早，稅收是有延誤的，2022年不少企業經營困難，最近公布業績的滙豐控股和恒生銀行皆錄得下跌，因此來年的利得稅收入不能太樂觀。

目前特區政府收入的主體，即印花稅、地價（近月賣地多次流標）、利得稅面對極大的挑戰，但同時支出卻未能減少，人口老化已帶來更大的醫療開支，以現時的收入基礎，未必可以令香港持續地應付挑戰，因此稅基改革刻不容緩，需要立即進行，但多年來財政預算案在這方面卻是交白卷；而正正是因為多年交白卷，才會有2021年時因應對疫情開支增加而上調股票印花稅，以及今年提出的每年24億元額外足球博彩稅。

▲ 目前港府收入的主體面對極大挑戰，但同時支出卻未能減少，人口老化已帶來更大醫療開支，因此稅基改革刻不容緩。（曾耀輝攝）