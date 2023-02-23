預算案貼地務實 兼顧紓困發展經濟

昨日，財政司司長陳茂波發表2023/2024年度財政預算案。這份財政預算案之所以備受關注，不僅因為它是本屆政府首份財政預算案；更重要的是，這是香港在經歷了「黑暴」和三年疫情衝擊、經濟長期下行之後的首份財政預算案。預算案能不能給香港注入信心和動力？社會各界和廣大市民十分關注和期待。

「財爺」公布的預算案沒有令人失望。總體上來看，這份報告兼顧疏解民困與發展經濟，關顧香港的眼前利益與長遠利益，聚焦國內市場和國際市場，是一份有發展眼光、有民生溫度、有寬闊視野的財政預算案。

紓困之餘 亦重高質量發展

這些年來，為幫助本港居民疏解疫情下的困頓，政府已經多次向符合條件的居民發放消費券，開支龐大。本年度還會不會採取這種最直接的普惠措施呢？此前，社會熱議不斷。

這份預算案再次明確，今年會再向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士，分兩期發放總額5,000元電子消費券；今年4月發放首期3,000元消費券，年中發放第二期2,000元消費券。

此外，預算案還包括多項派糖措施，包括寬減薪俸稅上限6,000元、繼續發放電費補貼及交通補貼、增加子女基本免稅額至13萬元、為參加2024年DSE的考生代繳考試費，等等。

這表明，政府聽到並接受了大多數居民意見，認識到現階段經濟前景看好，但不少居民依然囊中羞澀，處於「青黃不接」的特殊時段，需要最後一付「補藥」。這些舉措，體現出民生溫度。

另一個值得注意對策的是，預算案在「高質量發展」上着墨頗多。最大亮點是為「八大中心」建設注入動能。比如，在「國際創新科技中心」方面，涉及生命科技及人工智能、微電子研發院、數字經濟、培育初創企業、新型工業化，都有詳盡的投資計劃。香港雖然在一些領域擁有優勢，但在創新科技方面有諸多不足，而在未來產業的布局上也應及早發力。如今，世界各國都在布局未來產業，爭搶新「賽道」，香港需要加大投資，才有向前衝刺的能量。

關顧眼前與長遠利益

中共二十大報告強調高質量發展的重要性。香港需要在推進高質量發展上用心用力。「高質量發展」是香港「由治及興」的題中要義。財政預算突出了這個重點，值得稱道！

香港經濟在經歷了長期下行後，需要恢復元氣。財政預算案突出了「固本培元」這個關鍵詞。如何「固本培元」？預算案既關照香港的眼前利益，也關顧香港的長遠利益。

比如稅收方面，利得稅及薪俸稅是政府主要收入來源。過去幾年的預算案都提到基於疫情和當時經濟情況，暫不調整有關稅率，本年度財政預算繼續「留利於民」。然而，面對財政壓力，政府設法在短期內增加收入。預算案建議自二零二三/二四年度起在《博彩稅條例》下向香港賽馬會徵收每年二十四億元的「額外足球博彩稅」，為期五年，而原有博彩稅稅率不變。這是基於「能者多付」的原則，盡最大努力關照香港的眼前利益。

在稅收上的這種智慧，可以解決一時之需，保證了「大多數」的眼前利益。但香港的發展，最重要的是要形成「財源滾滾」的局面，吸引更多企業和人才來港，這才是大智慧。

陳茂波的辦法是在「引財引才」上着力。在引進企業方面，引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司，特別是業務以亞太區為核心的企業將註冊地遷至香港。將於2023／24年度內進行諮詢，並提交有關立法建議。同時，將引入新的「資本投資者入境計劃」，進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港。這些都是保證長遠利益的舉措。

從眼前利益和長遠利益兩個方向來「固本培元」，這體現了大智慧。

聚焦內外市場 注入動力

香港要走出經濟低谷，最重要的是發揮好背靠祖國、聯通世界的優勢，用好國內和國際兩個市場。財政預算案在這兩個方向着力如何？是檢驗這份預算案質量優劣的重要標準。

預算案突出了「向內拓展全國內銷市場」和「向外擴展全球經貿網絡」兩大方向，為香港成為國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」注入動力。

比如，在向內拓展方面，預算案指出，未來將繼續與內地探討各項擴容增量方案和優化安排，例如優化「粵港澳大灣區跨境理財通」、債券通，以及進一步擴大滬深港通合資格證券的範圍；亦會研究為境外投資者提供更多風險管理產品，包括在港發行國債期貨，為香港資本市場持續注入新動力。

又比如，在向外拓展方面，預算案指出，自二零二三／二四年度起的五個財政年度，政府會向貿發局增撥合共五億五千萬元，協助香港企業把握「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設的機遇，以及開拓新興市場，並加強環球推廣。預算案還提出，積極爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），助力香港構建更完備的貨物供應鏈，並吸引更多香港企業到RCEP成員投資。

聚焦國內和國際兩個市場，向內和向外雙向拓展，與國家「雙循環」戰略相脗合，也與香港的優勢相匹配。這表明，財政預算案的用力方向是精準恰當的。

評價一份財政預算案的優劣，不能僅僅局限於預算案本身，還需要「跳出預算看預算」，要看這份預算案出爐的大背景。

香港是一個細小的經濟體，外向型特徵非常明顯，國際環境的變化對香港經濟影響很大。過去三年香港經濟下行的主要原因是外部環境影響，香港不得不拿出多年積累的庫房盈餘紓困。如今，庫房盈餘快要用盡，但有些錢不得不支。到底要不要財政赤字？財政赤字多大比較合適？這是最難把握的。正如陳茂波所言，本財年的預算案是「最難做的」。知其難度系數有多大，才能評判其質量之優劣。

着力「引財引才」 固本培元

再者，檢驗財政預算案的質量，僅看一年的效果還不行，要看一個經濟周期。當這個周期過後，我們再回過頭看看每年預算的利弊得失，才能評判最準確。這當然是後話，但從現在的着力方向和重點來看，相信這是一份經得起時間考驗的預算案。

還有，對「赤字預算」應該有一個客觀的認識。「守財奴」並非最佳理財者，赤字並不可怕，關鍵要看錢用在了何處？這份預算案措施所涉及的資源，大部分是用在本港居民和中小企身上，這有助於在經濟恢復，支持經濟邁向高質量發展，用錢方向是沒錯的。

整體來看，新財年的財政預算案，貼地務實，關顧大局，對香港經濟復甦和提升競爭力可提供充足動力。全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長兼領導小組辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍在論及「愛國者治港」時提出「五個善於」的標準，其中就有「善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題」。綜管這份預算方案，正體現了這一條。

▲ 財政司司長陳茂波昨日發表的財政預算案貼地務實，關顧大局，對香港經濟復甦和提升競爭力，提供充足動力。（陳國峰攝）