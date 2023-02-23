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1.35億資助本地藝團 赴灣區演出

港聞版 2023/02/23

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為推進本港中外文化藝術交流中心的角色，財政預算案建議資助本地藝團及藝術家到大灣區演出，涉款1.35億元，2023/24財政年度開始，為期5年。消息指，文化體育及旅遊局會撥出5,000萬，資助具潛力的中

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大灣區 財政預算案 康文署 表演藝術 創意產業 文化體育及旅遊局

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