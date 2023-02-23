1.35億資助本地藝團 赴灣區演出 港聞版 2023/02/23 分享： 分享： 為推進本港中外文化藝術交流中心的角色，財政預算案建議資助本地藝團及藝術家到大灣區演出，涉款1.35億元，2023/24財政年度開始，為期5年。消息指，文化體育及旅遊局會撥出5,000萬，資助具潛力的中 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 推進「八大中心」 研建3大數碼基建 今日 推進「八大中心」 研建3大數碼基建 5千萬推動Web3 業界：注強心針 今日 5千萬推動Web3 業界：注強心針 專組推動高端航運 預留2千萬研策略 今日 專組推動高端航運 預留2千萬研策略 你可能感興趣 推進「八大中心」 研建3大數碼基建 今日 01:00 推進「八大中心」 研建3大數碼基建 5千萬推動Web3 業界：注強心針 今日 01:00 5千萬推動Web3 業界：注強心針 專組推動高端航運 預留2千萬研策略 今日 01:00 專組推動高端航運 預留2千萬研策略 大灣區 財政預算案 康文署 表演藝術 創意產業 文化體育及旅遊局