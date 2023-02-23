推進「八大中心」 研建3大數碼基建 AI超算中心 最快今招顧問公司 工商版 2023/02/23 分享： 分享： 要實現「十四五」規劃確立香港「八大中心」的定位，今年財政預算案中，國際創新科技中心的着墨不少。重點包括計劃建立微電子研發院、人工智能（AI）超算中心，以及將會就第二個先進製造業中心進行可行性研究等。 有 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 5千萬推動Web3 業界：注強心針 今日 5千萬推動Web3 業界：注強心針 1.35億資助本地藝團 赴灣區演出 今日 1.35億資助本地藝團 赴灣區演出 專組推動高端航運 預留2千萬研策略 今日 專組推動高端航運 預留2千萬研策略 你可能感興趣 5千萬推動Web3 業界：注強心針 今日 01:00 5千萬推動Web3 業界：注強心針 1.35億資助本地藝團 赴灣區演出 今日 01:00 1.35億資助本地藝團 赴灣區演出 專組推動高端航運 預留2千萬研策略 今日 01:00 專組推動高端航運 預留2千萬研策略 人工智能 電動車 基建 大數據 財政預算案 商會 孫東 方保僑 數據中心