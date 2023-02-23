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推進「八大中心」 研建3大數碼基建

AI超算中心 最快今招顧問公司

工商版 2023/02/23

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要實現「十四五」規劃確立香港「八大中心」的定位，今年財政預算案中，國際創新科技中心的着墨不少。重點包括計劃建立微電子研發院、人工智能（AI）超算中心，以及將會就第二個先進製造業中心進行可行性研究等。

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