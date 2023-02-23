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593億紓困 中產受惠金額縮水45%

1400億財赤 「派糖」料提振GDP 1%

政治版 2023/02/23

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在1,400億財赤下，今年財政預算案推出一次性紓困措施大「縮水」，由去年1,091億元，大減至593億元，包括再派5,000元消費券，料可提振本港經濟增長1%。

整體紓困措施，中產受惠金額今年繼續最多，

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