在1,400億財赤下，今年財政預算案推出一次性紓困措施大「縮水」，由去年1,091億元，大減至593億元，包括再派5,000元消費券，料可提振本港經濟增長1%。

整體紓困措施，中產受惠金額今年繼續最多，

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