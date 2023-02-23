593億紓困 中產受惠金額縮水45% 1400億財赤 「派糖」料提振GDP 1% 政治版 2023/02/23 分享： 分享： 在1,400億財赤下，今年財政預算案推出一次性紓困措施大「縮水」，由去年1,091億元，大減至593億元，包括再派5,000元消費券，料可提振本港經濟增長1%。 整體紓困措施，中產受惠金額今年繼續最多， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 騎上虎背 辣招難下 今日 騎上虎背 辣招難下 民困漸紓拼經濟 對接國策拓創科 今日 民困漸紓拼經濟 對接國策拓創科 單身月薪2.1萬 盡享6千元退稅 今日 單身月薪2.1萬 盡享6千元退稅 推進「八大中心」 研建3大數碼基建 今日 推進「八大中心」 研建3大數碼基建 新投資移民吸才 需投指定行業 今日 新投資移民吸才 需投指定行業 你可能感興趣 騎上虎背 辣招難下 今日 01:00 騎上虎背 辣招難下 民困漸紓拼經濟 對接國策拓創科 今日 01:00 民困漸紓拼經濟 對接國策拓創科 單身月薪2.1萬 盡享6千元退稅 今日 01:00 單身月薪2.1萬 盡享6千元退稅 財政預算案 GDP 陳茂波 馬會 紓困措施 利得稅 薪俸稅 博彩稅 政治 財政司